La Fiscalía considera “una flagrante ilegalidad” el bloqueo del PP a una moción de censura en San Fulgencio (Alicante)

La Fiscalía considera una “flagrante ilegalidad” que el Partido Popular haya bloqueado la tramitación de una moción de censura contra el alcalde José María Ballester (PP), la segunda presentada en el municipio alicantino de San Fulgencio (9.769 habitantes). El dictamen del ministerio público considera que las motivaciones alegadas por dos componentes de la mesa de edad para justificar el bloqueo están basadas en legislaciones anticonstitucionales y en la vulneración de los derechos de un concejal del Partido Internacional por las Nacionalidades (PIPN), Alain Vanderbergen, impulsor de la moción junto a los ediles socialistas. Tras este informe jurídico, el PSOE ha instado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a que “haga cumplir la ley en la Vega Baja”, comarca a la que pertenece la localidad, y “ponga fin al bloqueo ilegal”.

La moción planteada contra Ballester se remonta al verano del año pasado. Las elecciones municipales celebradas en 2023 dieron seis concejales al PSOE, cinco al PP y dos al PIPN, partido que, en una primera instancia, dio la vara de mando a los populares. Dos años después, en junio de 2025, Vanderbergen se alió con los socialistas, con su candidato a la alcaldía, José Sampere, al frente, para desalojar al PP del poder municipal. En un municipio como San Fulgencio, limítrofe con Guardamar del Segura, el peso de la opinión de los ciudadanos extranjeros es considerable, ya que copan un 65% del censo, con una abrumadora presencia de británicos.

Una primera moción de censura fracasó porque el presidente de la mesa de edad, órgano establecido en caso de mociones de censura, Paulino Herrero (PP), alegó que el edil del PIPN ya había formado parte del equipo de Gobierno. Un mes después, en julio, y ante una nueva tentativa, Herrero bloqueó la iniciativa amparándose en el apartado 2 del artículo 197 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), por el que, aducía, “ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura”.

Comenzó entonces una batalla jurídica que ha desembocado en una resolución de la Fiscalía del área de Elche/Orihuela firmada el pasado día 26 de enero. En ella, el ministerio público declara que los artículos de la LOREG citados por Herrero fueron “declarados inconstitucionales y nulos”, por lo que “en ningún caso se podría fundamentar la negativa de la mesa de edad a tramitar la moción de censura”, porque se incurriría en “una flagrante ilegalidad”. También precisa el fiscal que aunque Vanderbergen apoyara inicialmente al equipo de Gobierno “nunca ha formado parte del Grupo Municipal del Partido Popular”, por lo que la paralización del trámite tampoco puede escudarse en los artículos anulados de la misma ley.

Tras ambas consideraciones, la Fiscalía manifiesta que “la decisión adoptada” por Herrero, el edil de mayor edad del ayuntamiento, y Laura Bernabé, la menor, también del PP, los dos componentes de la mesa de edad, “es “manifiestamente ilegal y vulnera directamente el contenido del derecho fundamental a la participación política”. Además, el dictamen subraya que ambos concejales podrían enfrentarse a “responsabilidades penales” si su decisión se considerara “un delito de prevaricación”. No obstante, el fiscal aclara que descartará esta acusación porque ni Herrero ni Bernabé tienen “formación jurídica” y arguimentaron su negativa en “un informe jurídico claramente equívoco” que les “pudo generar confusión” pese a ser advertidos de “la ilegalidad de la decisión” por el secretario del Consistorio.

El informe rubricado por el fiscal ha conducido al secretario de organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, a exigir a Pérez Llorca que “haga cumplir la ley en la Vega Baja” y permita la tramitación de la moción de censura en San Fulgencio. “Por primera vez en la historia democrática de esta comarca”, declara, “se está impidiendo que por dos veces consecutivas se lleve a cabo una moción de censura”. A juicio de Mascarell, el “contundente” informe de Fiscalía “insta al Partido Popular, insta a los concejales del Partido Popular, a que se permita votar esta moción de censura”. El dirigente socialista también interpela directamente al jefe del Consell: “Señor Pérez Llorca, ¿a qué espera a que sus concejales cumplan la ley? ¿A qué espera a que se produzca el cambio de gobierno que los ciudadanos de San Fulgencio han instado a través de sus concejales?”, pregunta Mascarell.