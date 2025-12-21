Fracasa la opción regionalista que buscaba dar la campanada: “No ir con las municipales nos perjudicó”
Juntos Extremadura Levanta logra 4.000 votos con el 97% escrutado
“La baja participación nos beneficia”, decía Raúl González por teléfono tras el cierre de urnas a las ocho de la tarde. “Siempre se comienzan con los pueblos pequeños. Vamos a ver cómo transcurre la noche”, continuaba el candidato de la coalición electoral regionalista Juntos Extremadura Levanta desde un hotel de Mérida, donde seguía la noche electoral junto a su equipo y gran parte de la cúpula. Juntos Extremadura Levanta era la coalición regionalista que aglutina tres partidos −Juntos por Extremadura, Levanta Extremadura y Cáceres Viva− que buscaba dar la campanada en estas elecciones en Extremadura. Y han fracasado.
La formación ha logrado 4.000 votos con el 97% escrutado. Ha sido la quinta fuerza, tras PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Entre las grandes ciudades ha logrado poco más de 650 votos en Badajoz; en Cáceres, 1.627; en Mérida, 186 y en Plasencia, 158.
“Las sensaciones son muy positivas”, decía durante la campaña. La realidad es que han sido un rotundo fracaso. La coalición se formó en Cáceres en 2021 y alcanzó más de 15.000 votos en las elecciones de 2023; 11.000 más que ahora. Cuenta, incluso, con 115 concejales y 15 alcaldes repartidos por pueblos de Cáceres y Badajoz.
El eslogan de la coalición Juntos Extremadura Levanta para esta campaña ha sido “Extremadura, más y mejor”. Y su presupuesto ha sido de 7.000 euros. Han repartido 100.000 hojas de propaganda por municipios y capitales.
González ha circulado estos días por Extremadura con su Toyota Corolla azul, pero, como es candidato, ha pegado con celo cuatro carteles electorales con su rostro en las puertas. Y también banderas regionales —verde, blanca y negra— en los retrovisores.
Las cábalas de Juntos Extremadura Levanta decían que con 10.500 se lograría un diputado en Cáceres y que, con casi 17.000, en Badajoz. Y si en 2023 las tres formaciones juntas sumaron un 3,8% de los votos, a 1,2% de dar la sorpresa, en estas se han hundido hasta el 0,78%.
“Hemos hecho una campaña digna”, contaba al teléfono el candidato González tras el escrutinio. “No ir con las municipales, nos perjudicó”
