Elecciones Extremadura
ELECCIONES EXTREMEÑAS

Fracasa la opción regionalista que buscaba dar la campanada: “No ir con las municipales nos perjudicó”

Juntos Extremadura Levanta logra 4.000 votos con el 97% escrutado

Manuel Viejo
Madrid -
“La baja participación nos beneficia”, decía Raúl González por teléfono tras el cierre de urnas a las ocho de la tarde. “Siempre se comienzan con los pueblos pequeños. Vamos a ver cómo transcurre la noche”, continuaba el candidato de la coalición electoral regionalista Juntos Extremadura Levanta desde un hotel de Mérida, donde seguía la noche electoral junto a su equipo y gran parte de la cúpula. Juntos Extremadura Levanta era la coalición regionalista que aglutina tres partidos −Juntos por Extremadura, Levanta Extremadura y Cáceres Viva− que buscaba dar la campanada en estas elecciones en Extremadura. Y han fracasado.

La formación ha logrado 4.000 votos con el 97% escrutado. Ha sido la quinta fuerza, tras PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Entre las grandes ciudades ha logrado poco más de 650 votos en Badajoz; en Cáceres, 1.627; en Mérida, 186 y en Plasencia, 158.

“Las sensaciones son muy positivas”, decía durante la campaña. La realidad es que han sido un rotundo fracaso. La coalición se formó en Cáceres en 2021 y alcanzó más de 15.000 votos en las elecciones de 2023; 11.000 más que ahora. Cuenta, incluso, con 115 concejales y 15 alcaldes repartidos por pueblos de Cáceres y Badajoz.

El eslogan de la coalición Juntos Extremadura Levanta para esta campaña ha sido “Extremadura, más y mejor”. Y su presupuesto ha sido de 7.000 euros. Han repartido 100.000 hojas de propaganda por municipios y capitales.

González ha circulado estos días por Extremadura con su Toyota Corolla azul, pero, como es candidato, ha pegado con celo cuatro carteles electorales con su rostro en las puertas. Y también banderas regionales —verde, blanca y negra— en los retrovisores.

Las cábalas de Juntos Extremadura Levanta decían que con 10.500 se lograría un diputado en Cáceres y que, con casi 17.000, en Badajoz. Y si en 2023 las tres formaciones juntas sumaron un 3,8% de los votos, a 1,2% de dar la sorpresa, en estas se han hundido hasta el 0,78%.

“Hemos hecho una campaña digna”, contaba al teléfono el candidato González tras el escrutinio. “No ir con las municipales, nos perjudicó”

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura

Sobre la firma

Archivado En

