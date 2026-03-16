El PSOE evita extrapolar el resultado de las elecciones en Castilla y León a las andaluzas

En el PSOE, pese al alivio por los resultados de este domingo en Castilla y León, no han querido extrapolar este resultado (dos escaños y 14.000 votos más) a la siguiente parada del ciclo electoral, en Andalucía. Pedro Sánchez ha evitado interpretarlo en la reunión de la dirección federal como el preludio de los comicios andaluces, que se celebrarán como tarde en junio. El presidente ha acotado el “buen resultado” de Carlos Martínez a la solvencia del candidato, alcalde de Soria desde 2007. Además, se ha referido a una campaña pegada al terreno en la que Ferraz y la federación se han coordinado, según fuentes presentes en la reunión.

El presidente del Gobierno ha expresado su satisfacción y ha recordado “de dónde parte el partido” en una comunidad donde el PP gobierna de forma ininterrumpida desde 1987. La ejecutiva no se ha planteado, ante el perfil autónomo de Martínez, la idoneidad de la fórmula de los ministros candidatos, y por tanto alineados con Ferraz. Las proyecciones electorales no son favorables para María Jesús Montero, que tendrá que renunciar como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

“Cada territorio tiene su propia singularidad y el PSOE es una organización seria, que deja que los liderazgos los elijan los propios territorios, no como el PP, que pone y quita a la gente a dedo. Montero y [Pilar] Alegría ganaron sus procesos internos de primarias”, ha zanjado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una comparecencia tras la reunión a puerta cerrada. En ella, Sánchez ha señalado precisamente que Ferraz “acompañará en lo que decida” a la federación extremeña, que afronta las terceras primarias en tres años con cuatro aspirantes a la secretaría general tras la retirada de Manuel González, alcalde de Olivenza (Badajoz).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que además es secretario provincial de Valladolid, ha remarcado en la reunión con ironía que “si las elecciones hubieran ido mal, es porque [Martínez] sería sanchista, pero como han ido bien es que no es sanchista”. Puente también ha llamado la atención en el hecho de que el PP haya crecido 55.000 votos absorbiendo 50.000 que quedaban de Ciudadanos.

Sánchez también ha reflexionado acerca de las elecciones castellanoleonesas en que la izquierda alternativa al PSOE no tenía mucho arraigo en la comunidad. El PSOE ganó un escaño en Valladolid aprovechando la división de Podemos y Sumar, que no han obtenido representación. Otros dirigentes de peso de la dirección apuntan a que, en cambio, IU sí tiene mucha implantación en Andalucía. “La izquierda de la izquierda necesita una reflexión, lo estamos viendo en estos procesos electorales”, ha apremiado Mínguez en rueda de prensa. “Ojalá se genere este debate de unificar fuerzas a la izquierda del PSOE”.

Dudas por los pactos entre PP y Vox

Sánchez ha advertido a la cúpula del PSOE que no se puede dar por seguro que el PP y Vox vayan a cerrar pactos de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León. La conclusión del presidente es que ese escenario no está nada claro, al menos a corto plazo, y que dependerá de las exigencias de la ultraderecha. Sánchez ha instado a la dirección a no descartar ninguna variable y a tener al partido preparado, aunque no ha hablado de forma específica de un posible adelanto electoral en alguna de las autonomías, según miembros de la dirección. “Vamos a ver la comunidad que Génova va a elegir para que se sacrifique primero, a ver qué líder territorial se va a plegar antes a las exigencias de Abascal, si [María] Guardiola, [Jorge] Azcón o [Alfonso Fernández] Mañueco. Y eso tiene consecuencias para los ciudadanos porque se pierden derechos. Medidas como la del latido fetal no se impusieron en Castilla y León porque hubo un Gobierno que las frenó”, ha observado Mínguez en rueda de prensa. “El monstruo sigue ahí”, ha resumido Martínez en alusión a Vox, en una entrevista en la Cadena SER.

El líder del PSOE ha dedicado el grueso de su análisis a las consecuencias económicas por la guerra de Irán, que entra en su tercera de conflicto, y al plan de respuesta integral que el Gobierno ultima para este viernes con un Consejo de Ministros extraordinario. Sánchez se ha comprometido en la reunión a movilizar “todos los recursos necesarios” y ha lamentado que Feijóo y Abascal “estén del lado del que provoca el problema”, en alusión a Donald Trump, “y luego pidan medidas para apagar el incendio”.

El presidente ha compartido su preocupación porque no se prevé que el conflicto, que se ha extendido por todo Oriente Próximo, vaya a terminar en un corto plazo. Esto tiene un impacto en el alza de los precios del petróleo y del gas, disparados por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de estos combustibles. Sánchez ha incidido en que es importante que del Consejo Europeo de esta semana salga “una respuesta conjunta” de la UE, como también ha recalcado Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Sobre la respuesta a la crisis, Sánchez baraja la aprobación de medidas urgentes para paliar el daño en la economía, pero ha hecho hincapié sobre todo en “medidas estructurales a medio y largo plazo” relacionadas con el abastecimiento energético. En concreto, ha insistido en seguir potenciando las renovables, que otorgan “una mayor independencia energética” a España y suponen el 60% de la generación de electricidad“, según ha trasladado a los componentes de la dirección socialista. El Ejecutivo descarta, al menos por el momento, un paquete fiscal similar al de 2022 por la guerra de Ucrania, cuando se aprobó una batería de iniciativas que abarcaba desde la bonificación generalizada de carburantes hasta la rebaja del IVA de los alimentos y la energía.