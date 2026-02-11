Alvise ficha a disidentes de Vox como candidatos a las elecciones de Castilla y León

Alvise Pérez, en el centro de la imagen, en la Plaza del Pilar de Zaragoza durante la campaña a las elecciones aragonesas, el pasado 29 de enero.

Tras haberse quedado al borde de entrar en las Cortes de Aragón, Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del activista ultra Alvise Pérez, que dio la campana en las elecciones europeas de 2024, en las que cosechó 800.000 votos y tres escaños, vuelve a intentarlo en las autonómicas de Castilla y León que se celebran el 15 de marzo.

Para completar sus listas, Alvise ha recurrido a disidentes de Vox en la región, como el exprocurador de las Cortes regionales Javier Teira, que encabezará la lista de SALF por Salamanca. Los puestos segundo y tercero por dicha provincia son Ana García y Baldomero Sánchez, que también formaban parte del grupo de disidentes encabezado por Teira, mientras que en la candidatura de Vox por Burgos figura Ana Rosa Hernando, también exprocuradora de las Cortes castellanoleonesas por Vox.

Tras ser expulsados del grupo parlamentario ultra en el Parlamento autonómico, Teira y Hernando formaron la asociación Avanza en Libertad, de la que el primero es presidente y la segunda vicepresidenta. La asociación, de la que forman parte cargos y excargos públicos de Vox de media docena de comunidades autónomas, elaboró una plataforma para Castilla y León que incluía, como punto más destacado, el bloqueo de cualquier órgano de coordinación con el Estado hasta que se salde la deuda de 6.000 millones que, según sus cálculos, tiene con la región por la infradotación de los servicios públicos en los últimos 10 años. Aunque los dirigentes de la asociación evaluaron formar una agrupación de electores para presentarse a los comicios, finalmente han decidido integrarse como independientes en las listas de SALF después de que Alvise aceptara íntegramente su plataforma electoral, según Teira. La candidata de SALF a la Presidencia de la Junta será la coordinadora regional del nuevo partido, la abogada y empresaria Lucía Echevarrieta, que encabezará la lista por Burgos.

Pese al revés sufrido en las elecciones aragonesas, en las que tuvo 17.893 votos, fuentes de SALF destacan que recibió más sufragios que fuerzas políticas ya consolidadas, como Podemos o el Partido Aragonés Regionalista (PAR). En el conjunto de la región obtuvo el 2,74% de los votos, pero en la provincia de Zaragoza llegó al 2,92%, solo ocho décimas por debajo del 3%, que era el listón mínimo para tener representación parlamentaria.