El partido de Alvise ‘ficha’ al exlíder de Vox en Badalona para abrirse camino en Barcelona

Francisco García acudió a la reunión con sus jefes de Vox, el pasado septiembre, con la sensación de que iba a recibir una mala noticia. No tardó en confirmar sus sospechas. “Creemos que no das el perfil para ser nuestro líder en Badalona (…) Las posibilidades de entrar en el ayuntamiento son muy bajas, sinceramente”, le dijo el diputado en el Parlamento catalán Andrés Bello. Meses antes, en mayo, García ya había sido apartado de un trabajo remunerado como responsable de afiliación del partido ultra en la provincia de Barcelona. Volvió a su empleo de comercial, aunque siguió ejerciendo como coordinador en Badalona, “dando caña” con vídeos a pie de calle al alcalde del PP, Xavier Garcia Albiol, que con su discurso duro en inmigración ha dejado poco margen en la ciudad para la ultraderecha. De hecho, no tiene representación en el consistorio. Lo hizo hasta que, en la reunión, le enseñaron la puerta de salida. “Gracias y que os vaya bonito”, les respondió con ironía.

García envió dos meses después de aquella ruptura, en noviembre, una carta poniéndose al servicio de Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis Alvise Pérez. El excoordinador local de Vox adjuntó las firmas de un centenar de vecinos para “promover la creación de una delegación” de la formación en Badalona ante el “entusiasmo y compromiso de vecinos que comparten los valores y objetivos” de SALF. La misiva pide una “alternativa real” para la ciudad e incluye un reproche a Vox por “no estar a la altura”: “Hemos trabajado de forma altruista durante años por nuestra ciudad, pero recientemente nos han parado en seco. Ni a mí ni al resto del equipo nos han dado la oportunidad de seguir adelante. Somos todos currantes de toda la vida, gente honesta, comprometida y con los pies en la calle”.

Vox vendía en su web en marzo de 2023 a su entonces candidato como una persona “apolítica” a la que el procés y la “nefasta política de Sánchez y del PSC en Badalona” le habían llevado a afiliarse al partido que dirige Santiago Abascal. El propósito era “poner fin al desgobierno municipal”, “acabar con la degradación y el abandono de los barrios” y con “las okupaciones ilegales”.

El partido de Alvise ha recogido ahora el guante de la propuesta de García. El secretario general de la formación, Luis de las Heras, se desplazó desde Sevilla y, tras una entrevista con él, lo fichó como “enlace” en Barcelona. En conversación con EL PAÍS en el centro de Badalona, García explica que está empezando a dar a conocer, entre los vecinos, el cambio, y que entre sus objetivos está ayudar al partido de Alvise a abrirse camino en la provincia de Barcelona de cara a las municipales de 2027. Preguntado por el fichaje, SALF confirma que García forma parte del nuevo engranaje que la formación está montando para presentarse en distintas provincias, si bien todavía no están claros los candidatos porque no hay elecciones convocadas. “En este momento SALF está en un proceso de crecimiento exponencial”, aseguran.

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en el centro, a su llegada al Supremo el pasado enero. Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

Vídeos contra Albiol

García no tiene claro si SALF va a presentarse en Badalona, aunque admite que le haría ilusión ser el candidato. “Si puedo trabajar como concejal por mejorar mi ciudad, lo haré”, explica. En 2023, en las elecciones que dieron a Albiol una aplastante mayoría absoluta (55% de los votos y 18 de los 27 ediles), García sumó 1.223 papeletas (1,35%) y quedó lejos de entrar en el ayuntamiento, pero Vox le reclutó para convertirse en responsable provincial de afiliación.

El año pasado, García descubrió los vídeos en redes sociales como arma electoral para “llegar a más gente”. Allí charla con vecinos de la ciudad sobre los temas de los que ha hecho bandera Albiol (inseguridad, incivismo, ocupación) y le ataca a menudo. “Nuestro flamante alcalde diciendo que está contra los ocupas y la realidad muestra que los tiene a pie de playa. ¿Esta es la Badalona que queremos?”, dice en alusión a unos apartamentos supuestamente ocupados en el centro de la ciudad. Cree que esos vídeos han levantado ampollas y pueden haber tenido que ver con su final en el partido. “Puedo entender que no me quieran porque no dé el perfil, pero no sé por qué tenían que cargarse al resto del equipo y dejar esto abandonado”, denuncia.

Sobre el porqué de este cese, Vox se ha limitado a explicar que García que el partido ha “renovado” el equipo y no “nombró ni nombrará candidatos hasta que los órganos pertinentes lo decidan”. En la reunión de septiembre, a cuyo contenido ha accedido este diario, el partido le comunico que no iba a ser el candidato porque les “sabía mal” que siguiera haciendo vídeos y reuniéndose con vecinos para nada.