Fracaso histórico para el PAR en Aragón: “No pensábamos que el golpe fuera así”

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, durante el evento de fin de campaña este jueves, en Teruel (Aragón).

“Hoy sí, que sí se puede”. Con estas palabras acudió este domingo a su colegio electoral Alberto Izquierdo, el candidato del Partido Aragonés Regionalista (PAR). Izquierdo, sin embargo, ha alcanzado el peor resultado de la historia del partido. El PAR desaparece del Parlamento aragonés, que tenía un escaño. Esta vez ha cosechado 8.116 votos con el 97,92% escrutado, 6.000 menos que en las elecciones de 2023.

“Es un resultado malo”, ha dicho Izquierdo tras conocerse los resultados. “No pensábamos que el golpe fuera así. Quiero agradecer a toda la gente del partido que ha trabajado mucho. [El resultado] arroja lo que los aragoneses quieren: más Vox y menos Aragón. Esto es ingobernable”.

El PAR ha sido (y es) toda una institución en Aragón. Llegó a alcanzar un apoyo del 28% en las urnas. Es decir, casi uno de cada tres aragoneses con derecho a voto optaron por su papeleta allá por 1987, lo que le permitió presidir la comunidad hasta 1993. Después, entre 1995 y 1999, en alianza también con el PP, y otra vez más con los socialistas, cogobernó el Gobierno de Aragón hasta 2011 junto a la Chunta Aragonesista (CHA).

El PAR, eso sí, ha ido perdiendo votos elección tras elección. En 2019 alcanzó 33.497 papeletas y tres escaños. Sin embargo, ya en 2023 se desplomó hasta los 13.988 votos, lo que le permitió sobrevivir y obtener uno en el Parlamento aragonés.

En las elecciones municipales de 2023, sin embargo, alcanzaron 92 alcaldías, 387 concejales, cuatro presidencias comarcales y, pese a no estar en el Gobierno autonómico, cinco direcciones generales y una delegación territorial. Sus dirigentes han comentado en estos últimos días que el hecho de que las elecciones fueran solo regionales les ha perjudicado.

La campaña electoral de estas elecciones ha sido un poco estrambótica. Las juventudes de PAR lanzaron un rap con su candidato que decía así: “Aragón va de cojón. Alberto Izquierdo ese facha con tractor. Dice que Aragón va de cojón, que pacta por la tierra y no por el sillón. Cruzando por los pueblos más pequeños de Aragón, irrumpe en las cortes para dar una lección”.

El PAR tampoco ha variado mucho sus mensajes. Reforzar la identidad regionalista y priorizar los intereses de Aragón frente a la confrontación política nacional. Pero no ha servido de mucho. El PAR ha desaparecido del Parlamento aragonés.