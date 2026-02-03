Ir al contenido
Elecciones en Aragón
Elecciones aragonesas

Azcón anuncia que Eva Valle será la consejera de Economía de su próximo Gobierno cinco días antes de las elecciones

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección ha calificado su currículum de “espectacular”

Agencias
El presidente y candidato del PP a la reelección en las elecciones del próximo domingo, Jorge Azcón, a quien las encuestas dan como ganador de los comicios aunque se prevé que necesite el apoyo de Vox para gobernar, ya diseña el Gabinete que puede salir de los comicios y este martes ha anunciado que nombrará a Eva Valle como consejera de Economía.

Azcón, que hace este anuncio cinco días antes de que se abran las urnas, ha calificado el currículum de Eva Valle como “espectacular” y ha subrayado que “no solamente ha trabajado en el Banco Mundial y en el Banco de España como directora de Relaciones Institucionales, también ha sido directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno”, en la etapa de Mariano Rajoy. “La trayectoria profesional de Eva Valle en distintos sectores de la economía es lo que ahora necesitamos en Aragón”, ha resaltado el presidente aragonés.

En una rueda de prensa en el aeropuerto de Teruel, Jorge Azcón ha indicado que “Aragón no es que esté aprovechando un buen momento económico, Aragón está cambiando económicamente. Vamos a hacer que Aragón sea la comunidad autónoma que más crezca en España en los próximos años”. “Son los datos independientes de economistas los que dicen que el crecimiento de Aragón en los próximos años es imparable. Y, por eso quiero que el próximo Gobierno refuerce esta área económica con una figura de la talla profesional y del prestigio de Eva Valle que, sin ningún género de dudas, va a mejorar exponencialmente el buen equipo que hoy ya tenemos en el Gobierno de Aragón”, ha zanjado.

