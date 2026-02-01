Yolanda Díaz se lanza contra PP y Vox: “No les gusta la regularización de inmigrantes no solo porque sean racistas, sino porque son clasistas”

Yolanda Díaz ha irrumpido este domingo en la campaña aragonesa presumiendo de los datos históricos de desempleo (menos de 10 millones, según la EPA), el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo hasta 1.221 euros y la regularización extraordinaria de inmigrantes, tres noticias de esta última semana. El objetivo del discurso, hacer valer su argumento de que “no da igual quién gobierne”. Frente al panorama que dibujan las encuestas, con las derechas muy fuertes en la comunidad —que celebra elecciones en siete días—, la vicepresidenta y líder de Sumar en la coalición ha arremetido contra PP y Vox por su voto en contra de las pensiones en el Congreso o el pacto que arreglará la situación de cientos de miles de inmigrantes en España. “Al PP, al señor [Jorge] Azón y a Vox no les gusta esta medida no solo porque sean racistas, sino sobre todo, porque son clasistas”, ha acusado Díaz en el acto celebrado en Huesca junto a la candidata de la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, que ha estado arropada también por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La confluencia aspira como mínimo a mantener el representante de IU por Zaragoza, un partido que ha tenido un suelo estable en las últimas convocatorias autonómicas y que nunca, para este tipo de comicios, ha pactado ni con CHA ni con Podemos, las otras dos papeletas del espectro de la izquierda.

La de este domingo ha sido la única intervención de Díaz en la campaña aragonesa porque el martes, la titular de Trabajo inicia un viaje oficial por Estados Unidos con agenda en Nueva York y Boston que durará hasta el próximo sábado. En el mitin celebrado mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañaba a su candidata, Pilar Alegría, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacía lo propio con Azcón, la vicepresidenta ha llamado a la movilización y ha denunciado que “hay tanto ruido que parece que no pasa nada”. “Pasan cosas. Malas, las que hacen PP, Vox y Junts. Y buenas, las que hace el Gobierno de coalición”, ha contrapuesto en un momento en el que el PSOE trata de recomponer las relaciones con el partido de Carles Puigdemont y evita criticar a los independentistas. Junts también tumbó con su voto el martes pasado el decreto para revalorizar las pensiones y prohibir los desahucios para personas vulnerables bajo el pretexto de que las medidas del escudo social favorecen la okupación, algo que el Gobierno niega.

“Hoy Aragón es tierra saqueada y Azcón ha decidido competir con Vox (...) su política es clara: hay vidas prescindibles, sacrificables”, ha señalado Sira Rego en referencia al rechazo a los criterios del Gobierno para la acogida de menores migrantes. La ministra también ha destacado que el barón popular gobierna el territorio “como si fuera un catálogo de oportunidades para los fondos de inversión”.

Tanto ella como Díaz han puesto el foco en la política de vivienda y han vuelto a presionar al PSOE para que apruebe la prórroga de los contratos de alquiler que caducan en los próximos meses y expone a los inquilinos a subidas de hasta el 40%. La candidata Abengochea ha pedido un esfuerzo para “convencer” en los días que quedan de campaña y evitar la abstención que dejaría al votante progresista en casa. “Hay que salir con orgullo y decir que esta es la opción de la izquierda que no se rinde”, ha reclamado en un intento por animar a la participación para que el número uno por Huesca, Vicente Guerrero, logre su escaño en las Cortes.