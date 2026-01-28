Este jueves termina el plazo para pedir el voto por correo en las elecciones de Aragón

Este jueves vence el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones de Aragón que se celebrarán el domingo 8 de febrero. Los ciudadanos que ese día no puedan acudir a las urnas y desean participar en los comicios para renovar las Cortes autonómicas, paso previo a la constitución del Gobierno regional, tienen todavía un día de margen. La ley establece que “una vez convocadas las elecciones (16 de diciembre), y hasta el décimo día anterior a la votación (29 de enero), fecha en que finaliza el plazo para solicitar el voto por correo, se podrá descargar la solicitud a través de la web de Correos”.

Para hacerlo hay que disponer de certificado electrónico o DNI electrónico, autofirma o ir a cualquier oficina de Correos y solicitar el impreso para emitir el voto. Para realizar el trámite de forma presencial hay que pedir el certificado de inscripción en el censo electoral, según detallan las autoridades electorales aragonesas, “bien dirigiéndose personalmente a cualquier oficina de Correos y, presentando el original del DNI, o bien cumplimentando la solicitud vía web, a través del siguiente enlace, sin necesidad de acceso a Cl@ve, e imprimiendo dos copias necesarias para su posterior presentación en una oficina de Correos”.

La solicitud se puede llevar a cabo también por vía telemática tanto en el caso de los electores residentes en España como de los inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, los llamados CERA, que se encuentren temporalmente en España. El voto por correo se puede pedir con certificado electrónico a través de este enlace. En los supuestos de “enfermedad o discapacidad, acreditados mediante certificado médico, puede una persona distinta de la interesada solicitar este certificado, para ello debe ser autorizada mediante un documento notarial o consular extendido individualmente”, indica el reglamento.

El procedimiento, una vez escogida la papeleta, es el habitual. El elector tendrá que introducirla primero en el sobre de votación y cerrarlo; después deberá incluir ese sobre y el certificado en otro sobre dirigido a la Mesa; y por último tendrá que remitirlo por correo certificado “en todo caso antes del tercer día previo al de la celebración de las elecciones (4 de febrero de 2026), en los horarios de apertura de las oficinas de Correos, y como máximo hasta las 14.00”.

Para más información pueden consultar el Portal de elecciones del Gobierno de Aragón.