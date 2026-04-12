Bustinduy intervendrá en el segundo acto del nuevo Sumar en Sevilla

La ministra de Sanidad, Mónica García, junto al líder de IU, Antonio Maíllo, aplaudidos por el titular de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre y la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, el 21 de febrero en el lanzamiento de la coalición.

Las izquierdas siguen avanzando en la construcción de un frente amplio para paliar la bajada de escaños que todas las encuestas pronostican con respecto a las generales de 2023, cuando Sumar obtuvo el 12,3% del voto y 31 diputados. Sin un liderazgo definido aún tras el paso a un lado de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y después de que el ministro de Derechos Sociales haya rechazado —como ha hecho siempre— ser la opción de encabezar esa papeleta, Pablo Bustinduy será, sin embargo, uno de los protagonistas del acto que se celebra en Sevilla el próximo domingo 19 de abril.

En plena precampaña andaluza, el lema de la coalición, que ya se presentó el 21 de febrero en Madrid, será en esta ocasión “Un paso al frente por Andalucía”, incorporando el nombre de la candidatura que engloba a todos los partidos de la llamada izquierda alternativa en la comunidad, salvo Adelante Andalucía, la fuerza política impulsada por Teresa Rodríguez.

Fuentes de los partidos de la coalición (Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar) han anunciado este domingo quiénes serán los participantes en el encuentro que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Junto a Bustinduy estarán los ministros Mónica García y Ernest Urtasun, además de Antonio Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de IU, y Esperanza Gómez, cabeza de lista por Cádiz y co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía. La encargada de presentar el acto será Inma Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía la pasada legislatura.

El acto se realiza inmediatamente después de la cumbre de organizaciones y líderes progresistas que se celebra en Barcelona el próximo fin de semana y diez días más tarde de que este jueves el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, charlara con la dirigente de Podemos Irene Montero y el exdiputado Xavier Domènech sobre la unidad, agitando la idea de un posible tándem electoral que los republicanos ya han rechazado.

Con todo, Rufián es el líder mejor valorado entre los votantes de izquierdas: un 52% lo ve como favorito para encabezar una candidatura de unidad, según una encuesta de marzo de 40dB. para EL PAÍS y Cadena SER. Y Podemos, en un momento muy débil tras los descalabros de Aragón y Castilla y León (donde cosechó menos del 1% del voto), busca tomar la delantera en la carrera electoral. El partido de Ione Belarra, que en un primer momento criticó un coloquio similar de Rufián con Emilio Delgado (diputado autonómico de Más Madrid), ha virado su estrategia. En plena Semana Santa, pactó in extremis concurrir en Por Andalucía el próximo 17 de mayo. Pese a que fueron ellos los que buscaron el acuerdo tras año y medio negándose a formar parte de la misma papeleta, mostraron su descontento nada más sellar el acuerdo, al considerar que no reflejaba “su peso político” real. No está previsto que nadie de Podemos acuda al acto del domingo.