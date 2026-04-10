Los “batacazos” electorales obligan a Podemos a replantear su estrategia

El encuentro entre Irene Montero y Gabriel Rufián reactiva la posibilidad de un frente amplio a la izquierda del PSOE

MADRID, 27/09/2022.- Gabriel Rufián e Irene Montero FERNANDO VILLAR (EFE)

La izquierda situada a la izquierda del PSOE vuelve a tantear la unidad en España. El encuentro entre Irene Montero y Gabriel Rufián celebrado este jueves en Barcelona ha reactivado esa posibilidad.

Podemos juega lo que parece su última bala. Los batacazos electorales en Aragón y Castilla y León -donde desapareció del mapa institucional sin alcanzar siquiera el 1% de los votos- han obligado al partido a mover ficha. En menos de un mes, la formación ha levantado el veto a Sumar para concurrir juntos a las elecciones andaluzas y ha abierto la puerta a un eventual tándem electoral con Rufián de cara a las generales.

Ana Fuentes junto a Paula Chouza, periodista de Política de EL PAÍS, analiza la nueva estrategia del partido morado.

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