ERC vuelve a dar portazo al plan de Rufián para unir a los partidos a la izquierda del PSOE

Nuevo portazo de ERC a los planes de Gabriel Rufián. Tras el acto celebrado en Barcelona entre Gabriel Rufián y Irene Montero, en el que ambos apelaron a la unidad de la izquierda para hacer frente a la derecha y la extrema derecha, su portavoz, Isaac Albert, ha fijado este viernes por la mañana las líneas rojas del partido. Si bien comparte parte del diagnóstico de Rufián, Albert defiende que la mirada de la formación debe focalizarse en Cataluña. “Compartimos la preocupación. La democracia está en peligro; pero la prioridad es clara: Cataluña, su gente, su lengua y sus intereses”, ha publicado en la red social X a través de un decálogo.

El portavoz rechaza que los republicanos sean parte de la “izquierda del PSOE”, y reivindica su identidad como “la izquierda nacional de Cataluña”. Admite que ERC puede “ayudar”, pero que el partido no resolverá, “porque no puede”, las disputas de la izquierda española. “Nuestro compromiso es con el país”, insiste Albert, que insiste en desmarcar el partido del marco político estatal a un año de las elecciones municipales y a dos de las autonómicas en Cataluña. En el acto del jueves, Rufián se preguntó “por qué ERC no puede inspirar como en otros momentos a la izquierda española”.

El planteamiento de Albert refuerza el mensaje de ERC y su presidente, Oriol Junqueras. En las últimas semanas la cúpula del partido ha aumentado la defensa de la estrategia de la dirección, en contra de las propuestas de Rufián. “Queremos sumar con otras fuerzas progresistas de los territorios: Bildu, BNG, Compromís; porque defender la democracia es también defender los pueblos”, mantiene Albert, que a su vez recuerda los 95 años de historia del partido “al lado de la libertad y la democracia”. Junqueras ya avanzó la semana pasada que ERC se presentará en Cataluña con sus propias siglas y que “nadie” está por encima del partido.

Quienes sí ven con buenos ojos el plan esbozado ayer por Rufián y Montero son los dirigentes de Comuns. El portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, ha avalado este viernes la idea de construir “candidaturas unitarias” de la izquierda, aunque ha constatado el “portazo agresivo” del líder republicano, Oriol Junqueras, a esta propuesta.

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, después de que Rufián y la número dos de Podemos, Irene Montero, defendieran ayer jueves en un acto en Barcelona la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaran por que sus respectivas formaciones sean los motores de confluencias electorales en España y Cataluña. Cid ha celebrado la posición de Montero, teniendo en cuenta que hasta ahora Podemos era “muy reticente a construir candidaturas unitarias”, por lo que el acto de ayer en Barcelona significó, ha dicho, “un paso en este camino de mirar hacia el futuro”.