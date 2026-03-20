Hallado en un pantano de Alicante el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en el municipio murciano de Fortuna

Los GEAS en uno de los servicios de búsqueda de desaparecidos realizados en 2025, en una imagen de archivo.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de la muerte aunque los primeros indicios no apuntan a una muerte violenta

El cuerpo sin vida de un hombre de 47 años desaparecido desde el pasado 15 de marzo en Fortuna (Murcia) ha sido localizado este viernes en el pantano de La Pedrera, en el término municipal alicantino de Jacarrilla, por la Guardia Civil en un dispositivo de búsqueda activado días atrás.

El instituto armado ha informado en un comunicado de que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y ha señalado que, a la espera de los resultados de la autopsia, los primeros indicios “no apuntan a una muerte violenta ni a la participación de terceras personas”.

El fallecido, de nacionalidad española, desapareció el pasado día 15 en una zona próxima al canal del trasvase Tajo-Segura, a su paso por la localidad de Fortuna (Murcia), y ha sido identificado por un portavoz de su familia.

Desde que se tuvo conocimiento de su desaparición se desplegó un amplio operativo de búsqueda, en el que la Guardia Civil ha liderado diversas batidas a lo largo del trasvase, tanto en la provincia de Murcia como en la de Alicante, inspeccionando túneles, acueductos y zonas abiertas.

El dispositivo ha contado con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, así como de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que redujo el caudal de agua para facilitar las labores de localización.

El operativo, mediante el dron de la Guardia Civil, ha permitido este viernes por la mañana localizar el cuerpo sin vida del desaparecido en un área del desagüe del trasvase al pantano de La Pedrera, dentro del término municipal de Jacarilla.

El Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas (GEAS) del instituto armado, con el apoyo de los bomberos, lo ha extraído de ese enclave.