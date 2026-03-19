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Comunidad Valenciana
Agresiones fisicas

Identificado un menor de 17 años por agredir a una mujer en Torrent con un bate de béisbol

El día anterior a la agresión hubo una discusión entre la víctima, el menor y su hermano, vecinos del mismo edificio

Un agente y un coche patrulla de la Policía NacionalEuropa Press
EFE
Valencia -
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La Policía Nacional investiga la agresión, la madrugada del pasado miércoles en el municipio de Torrent (Valencia), a una mujer de 52 años con un bate de béisbol y se ha identificado a un menor, de 17 años, como presunto autor de los hechos.

Según ha informado a EFE, la Policía Nacional los hechos ocurrieron a las 00:10 horas de ayer miércoles y el menor ha sido identificado por la víctima como su agresor, aunque todavía no ha sido detenido.

La mujer fue asistida por un equipo médico del SAMU y fue trasladada por traumatismo craneoencefálico al Hospital General de València en la ambulancia de soporte vital avanzado, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La Policía Nacional ha informado asimismo que el día previo a esta agresión hubo una discusión entre la mujer y este menor y su hermano, todos ellos vecinos del mismo edificio.

Al parecer, los dos hermanos amenazaron a la mujer y el día siguiente se produjo la agresión.El diario Las Provincias ha avanzado este jueves que la agresión a la mujer se produjo en el portal de un edificio, ubicado en la calle Padre Méndez de Torrent.

Según señala el diario, la mujer había mantenido una discusión con la madre del supuesto agresor, a quien reprochó haber introducido presuntamente un gato dentro de una lavadora.

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