La Policía levanta 17 actas a visitantes de Países Bajos por pirotecnia extrema en Fallas

Artefactos pirotécnicos incautados por la Policía Nacional la noche del 17 de marzo en Vàlencia en plenas Fallas.

En las fiestas de 2025 fueron incautados 103 kilos de material pirotécnico y se identificó a 97 ciudadanos extranjeros y 101 españoles por el uso indebido de pirotecnia

El dispositivo nocturno montado la noche del martes por la Policía Nacional en colaboración con la policía de Países Bajos durante las Fallas de València para prevenir la “pirotecnia extrema” ha permitido levantar 17 actas de propuesta de sanción relativas a artículos pirotécnicos. No hubo detenidos.

El operativo se desplegó durante la noche de este martes y se llevaron a cabo “actuaciones con ciudadanos neerlandeses en prevención del uso de pirotecnia extrema”, sin que por el momento se hayan ofrecido más datos sobre el material empleado o incautado.

El año pasado la Policía Nacional ya detuvo en las Fallas de València a 12 hombres de entre 21 y 44 años por pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de explosivos, desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, dentro del dispositivo policial para la prevención del uso indebido de artefactos pirotécnicos caseros adquiridos de manera legal.

Los detenidos se desplazaban desde distintos países de la Unión Europea, concertados a través de redes sociales, con el fin de lanzarse artefactos pirotécnicos, así como para fabricar y manipular de manera artesanal material explosivo para provocar el mayor estruendo posible generando “detonaciones descontroladas de gran riesgo”.

La manipulación de los artefactos pirotécnicos y el uso indebido de los mismos provocaban “grave peligro para la ciudadanía que transitaba por el antiguo cauce del río Turia”, señalaba entonces la Policía.

Nada más finalizar las Fallas, la Policía Nacional anunciaba que había identificado de madrugada a otras 18 personas de origen centroeuropeo por uso de material pirotécnico también en el antiguo cauce del Turia, en el entorno del lugar de una explosión pirotécnica de gran intensidad que causó rotura de cristales y un socavón de medio metro de profundidad.

Durante las Fallas de 2025 fueron incautados 103 kilos de material pirotécnico y se identificó en total a 97 ciudadanos extranjeros, sobre todo centroeuropeos, en relación con el uso de la pirotecnia y a 101 españoles, unos datos sobre los que el Ayuntamiento advertía de la “desproporción” que se produce en actuaciones incívicas de personas que acuden a visitar las Fallas.

Desde el Ayuntamiento se denunció que había paquetes turísticos que promocionan la visita a la ciudad durante las Fallas para “llevar a cabo estos actos incívicos”.

Según avanzaba este martes el diario Levante-EMV, la Fiscalía de Valencia pide 27 años de cárcel para los turistas pirotécnicos que detonaron potentes artefactos caseros en las Fallas 2025, a cinco de los cuales les imputa una batalla campal con la Policía Nacional en el antiguo cauce del Turia durante la Nit del Foc y considera que actuaron para “generar caos y miedo”.