Renfe propone que dos de las Cercanías desviadas por la ‘mascletà’ lleguen al centro de València y la alcaldesa exige un informe policial que lo avale

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, conversa con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, antes de asistir a la mascletà.

Renfe ha defendido que el dispositivo aplicado otros años durante los días grandes de la celebración de las Fallas, que permite la llegada de las líneas C-1 y C-2 de Cercanías hasta la estación de València Nord, es “viable” y “totalmente asumible” este año, pero solo “cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad”, ha señalado la compañía este jueves en un comunicado.

El Ayuntamiento de València pidió en la junta de seguridad de Fallas celebrada el pasado febrero que las líneas de Cercanías de Renfe fueran desviadas a otras estaciones que no fueran València Nord, situada al lado de donde cada día miles de personas se concentran para presenciar la mascletà fallera, entre las 13 y las 15 horas los días grandes de fiestas para evitar episodios como los del año pasado en que decenas de personas fueron atendidas debido a fuertes aglomeraciones.

Las líneas C3 y C6 se desviaron a estaciones bien comunicadas con otros medios de transporte pero para las líneas C1 y la C2 se optó por medidas de seguridad por hacerlas descender en Albal, municipio situado a 15 kilómetros de la capital, lo que provocó la protesta de varios alcaldes y viajeros del área metropolitana de València.

La primera cuestión, ha especificado la alcaldesa de València, María José Catalá, poco antes de la mascletà, en la que le han acompañado en el balcón el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, es que la citada “solicitud de Renfe venga acompañada del correspondiente informe del Cuerpo Nacional de Policía”, ha indicado. Y ha garantizado que desde el consistorio están “abiertos a todas las soluciones que puedan darse”.

Catalá ha argumentado que, dado que la Policía Nacional “en su día en un informe hizo saber que era oportuno cerrar la estación o que no llegaran trenes entre la una y las tres de la tarde, nos gustaría tener el informe correspondiente en este momento sobre esta nueva situación”. “Para nosotros, la seguridad es fundamental y dentro del marco de la seguridad, por supuesto, estamos abiertos a todas las vías de soluciones”, ha agregado.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, durante la presentación del dispositivo de la Policía Nacional a las falleras mayores de València y sus cortes de honor, este jueves en la explanada del Ayuntamiento. Monica Torres

La primera edil ha puesto en valor que la Generalitat vaya a reforzar desde este viernes 13 de marzo el servicio de Metrobús y crear la lanzadera Albal-Torrent y Albal-La Torre para dar servicio durante los horarios cercanos a la mascletà. A su juicio, se tratan de alternativas “muy razonables” de desplazamiento, en caso de “mantenerse la C-1 y la C-2 en la situación que Renfe estableció”.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este jueves que es el Ayuntamiento de València quien debe “decidir” si las líneas C-1 y C-2 llegan a la Estación del Norte. “Aquí ya solamente hay una cuestión: ¿quiere y permite el Ayuntamiento que lleguen los trenes de Cercanías C-1 y C-2 a la Estación del Norte? ¿Sí o no?”, ha preguntado. Bernabé considera imprescindible que se convoque una junta extraordinaria de seguridad para tratar el tema y que se emita el informe del Cuerpo Nacional de Policía que demanda Catalá. Así se lo ha transmitido a la alcaldesa en una carta enviada pasadas las seis de la tarde de este jueves.

E insiste en la misiva en que “en el caso de que el Ayuntamiento considere que tiene un problema de aforo con motivo de la celebración de la mascletà en la plaza del Ayuntamiento y aledaños que pudiera comprometer la seguridad de las personas asistentes, como responsable de la institución que organiza este evento, le insto a que adopte las medidas oportunas a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía”.