Compromís propone aforar el público junto a Renfe en la mascletà para mantener la seguridad y las Cercanías

Un gran número de personas asiste al disparo de la novena mascletà de las Fallas 2026 en la Plaza del Ayuntamiento de València, con la Estación del Norte al fondo.

La formación ya dispuso el sistema de limitar y controlar el número máximo de asistentes en la plaza del Ayuntamiento en la celebración de Fin de Año

Compromís ha planteado una propuesta dirigida tanto a la alcaldesa de València, María José Catalá, como al ministro de Transportes, Óscar Puente, para compatibilizar la seguridad durante las mascletás de Fallas con el mantenimiento del servicio de Cercanías en la ciudad. La propuesta consiste en establecer un sistema de control de aforo y delimitación del espacio en el entorno de las calles Marqués de Sotelo y Xàtiva, en el entorno de la Estación del Norte, que permita gestionar de forma ordenada la afluencia de público que acude diariamente a la mascletà en la plaza del Ayuntamiento. La medida evitaría aglomeraciones en una zona especialmente sensible por la llegada de cientos de viajeros a la estación ferroviaria.

La formación valencianista recuerda que el Ayuntamiento ya aplica cada año un sistema similar para controlar el acceso y el número máximo de asistentes durante la celebración de Fin de Año en la plaza del Ayuntamiento, una experiencia que demostró que es posible compatibilizar la celebración de grandes eventos con la seguridad ciudadana. “Solo es cuestión de voluntad. La fiesta y la seguridad son compatibles si quien gobierna tiene ganas de trabajar”, ha apuntado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles.

La iniciativa plantea un conjunto de medidas para ordenar el espacio público y permitir que el servicio ferroviario continúe funcionando con normalidad durante el horario de la mascletà.

En primer lugar, la coalición propone que el Ayuntamiento perimetre y afore una zona de visualización de la mascletà en Marqués de Sotelo y en el frontal de la estación en la calle Xàtiva, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la atención de emergencias si fuera necesario. En segundo lugar, Compromís solicita al Ministerio de Transportes que, si los responsables de seguridad municipales consideran que la zona debe estar disponible para los servicios de emergencia, se mantenga libre de personas e instalaciones temporales el espacio frontal de la estación.

La tercera medida plantea reorganizar los accesos a la Estación del Norte entre las 12 y las 15 horas, del 14 al 19 de marzo, de forma que la entrada y salida de viajeros se realice por los accesos de la calle Bailén, en el lado oeste, y de la calle Alacant, en el lado este. En caso de que fuera necesario, también se podría habilitar la salida de viajeros por la estación Joaquín Sorolla.

En cuarto lugar, la propuesta contempla que el Ayuntamiento garantice vías de acceso y salida despejadas por los laterales de la estación para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia durante el horario de mayor afluencia. Una solución al conflicto entre PP i PSOE

La propuesta llega en un contexto de polémica por la decisión de reorganizar los servicios de Cercanías durante el horario de la mascletà, lo que ha provocado que algunos trenes finalicen su recorrido en estaciones como Albal entre las 13 y las 15 horas durante la semana fallera. Esta medida se adoptó tras informes de seguridad que alertaban de la dificultad de gestionar las grandes aglomeraciones que se producen en el entorno de la plaza del Ayuntamiento y de la Estación del Norte durante el disparo de las mascletás.

Según Compromís, la propuesta presentada permitiría resolver este problema organizando de forma más eficiente el espacio público y la movilidad de los asistentes, evitando así tanto los riesgos de seguridad como los perjuicios para miles de usuarios de Cercanías que cada día se desplazan a València.

“Se trata simplemente de ordenar el espacio y gestionar los flujos de personas, algo que ya se ha hecho en otras ocasiones. Con voluntad política se puede garantizar la seguridad y mantener al mismo tiempo un servicio público esencial para el área metropolitana”, ha concluido Robles.