Multitudinaria despedida a los cuatro miembros de una familia valenciana fallecidos en un viaje a Indonesia

Familiares y amigos asisten al funeral en recuerdo de los cuatro valencianos fallecidos en un naufragio en Indonesia, el entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín, y tres menores, este sábado en la Parroquia san Josemaría Escrivá de Valencia.

Alrededor de 2.000 personas han despedido este sábado a los cuatro miembros de una familia valenciana fallecidos estas pasadas fiestas navideñas en un viaje turístico a Indonesia. La parroquia de San Josemaría Escrivá de Valencia se ha quedado pequeña para acoger a la gente que ha querido asistir al funeral católico y transmitir sus condolencias a las familias afectadas por el trágico naufragio y sus dramáticas circunstancias.

En una travesía en barco por la parque natural de la isla de Komodo se ahogaron Fernando Martín, de 44 años, su hijo Mateo (9) y dos hijos de su mujer, Andrea Ortuño, Lía (12) y Quique (10). El cuerpo de este último no ha sido hallado, después de que las autoridades del país asiático dieran por concluidas el 9 de enero las tareas de rescate y búsqueda que empezaron el 26 de diciembre. Andrea y su hija de siete años se pudieron salvar al estar en el cubierta del barco en el momento en que se produjo el rápido hundimiento por causas que aún se están investigando.

Exjugador profesional de fútbol, Fernando Martín era entrenador del Valencia B femenino y preparador físico en un gimnasio. Era una persona conocida en el ámbito deportivo de la ciudad. Los numerosos comentarios de tristeza y pésame no han cesado en las redes sociales desde la tragedia y la desesperada búsqueda para recuperar los cuerpos del mar de Indonesia. El padre de Andrea Ortuño es el dueño del conocido restaurante El Coso del Mar, ubicado en el popular frente marítimo y arrocero de la playa de las Arenas.

“Nunca había venido tanta gente. Habrá casi 2.000 personas”, comentaba una responsable de la parroquia que ha albergado el funeral religioso previsto inicialmente en otra iglesia católica, mucho más pequeña.

Además de numerosos familiares y amigos, a la misa ha asistido también una nutrida representación de las autoridades políticas y de las fuerza de la seguridad del Estado. Estaba encabezada por la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, la delegada del Gobierno, Pîlar Bernabé, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Álvaro Ortuño, hermano de Andrea, ha manifestado que las familias han despedido “con un dolor inmenso, pero con serenidad” a las víctimas del naufragio, ha agradecido también a la sociedad su apoyo y ha asegurado que buscarán una justicia “tranquila, sin odio ni rencor”.

Unas palabras recogidas en el comunicado emitido posteriormente “en nombre de nuestras familias, y hablando como solo una”. En el texto, los allegados reinciden en los agradecimientos a todas las autoridades implicadas y “a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia con la que han tratado una tragedia que es íntima, pero que ha conmovido a tantas personas”.

“Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón”, prosigue.

“Nuestro agradecimiento sincero al pueblo de Labuan Bajo, por su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos. teri makasih", añade.

“Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad”, concluye el comunicado.

En Indonesia, prosigue la investigación policial por posible negligencia. Las pesquisas se centran en la actuación del capitán y del jefe de máquinas del navío, que se hundió tras ser golpeado por olas de unos dos metros, según algunos testigos. La tripulación y el guía turístico que acompañaba a la familia valenciana pudieron salvarse, junto a Andrea y su hija de siete años.