UGT y CC OO piden a la Generalitat Valenciana “altura de miras” ante la “oportunidad histórica” de mejorar la financiación autonómica

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, con el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria general de CC OO PV, Ana García, este jueves en Valencia.

Los secretarios generales de CC OO PV, Ana García, y UGT PV, Tino Calero, han pedido este jueves “altura de miras” a la Generalitat Valenciana en lugar de cerrarse en banda a la propuesta del Gobierno de reforma de la financiación autonómica, ya que consideran que supone una “oportunidad histórica” para la Comunidad Valenciana tras años de infrafinanciación y deuda acumulada por un sistema injusto. Los líderes sindicales se han manifestado en ese sentido, tras reunirse con la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Con posterioridad, la también ministra de Ciencia ha mantenido un encuentro con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Después de ambas reuniones, los sindicatos y la patronal han hecho público un comunicado en el que se reclama abrir “un debate sereno, riguroso y constructivo” entre los diferentes partidos políticos del marco parlamentario y las comunidades autónomas para “perfeccionar” el sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central y “alcanzar consensos que, desde la solidaridad interterritorial, garanticen a todas las comunidades autónomas el trato justo y equitativo que la sociedad y su economía necesitan”.

Así lo han señalado, en un comunicado conjunto este jueves, tras analizar la propuesta de reforma presentada por el Gobierno, durante una jornada en la que los máximos representantes de los agentes sociales y económicos valencianos se han reunido con la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, entre otros representantes de la formación. UGT PV, CCOO PV y la CEV valoran “de forma positiva” la presentación de una propuesta y “el avance que supone respecto al modelo actualmente vigente”. Sin embargo, han advertido que “no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana”.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, este jueves en la sede de la patronal. Rober Solsona - Europa Press (Europa Press)

De acuerdo con las estimaciones hechas por el Ministerio, la Comunidad Valenciana podría disponer en 2027 de un incremento de recursos cifrado en torno a 3.669 millones de euros en comparación con el monto que ha asignado el sistema actual en la liquidación de 2023. A juicio de los sindicatos y la patronal, “este aumento potencial de financiación podría traducirse en una mejora sustancial de los recursos disponibles, condición necesaria para reforzar el estado del bienestar, los servicios públicos y para apoyar de manera más eficaz al tejido productivo valenciano”. No obstante, consideran que “el nuevo modelo debe ser perfeccionado para cumplir plenamente su objetivo de equidad y justicia con la Comunitat Valenciana”.

CC OO PV, UGT PV y la CEV han reclamado que debe abordarse en el proceso de negociación” un fondo de nivelación transitorio hasta que el nuevo modelo sea una realidad, “evitando que se perpetúe durante más tiempo la situación de desigualdad que padece la Comunitat Valenciana”.

En segundo término, han subrayado la necesidad de “afrontar de manera decidida el saneamiento de la deuda autonómica, reclamando la condonación de parte de la deuda histórica generada por años de infrafinanciación”. Para los sindicatos y la patronal, “sin esta medida, una parte relevante de los nuevos recursos deberá destinarse al pago de intereses derivados de un sistema injusto, en lugar de orientarse a la inversión productiva y a la mejora de los servicios públicos”.

Los dos principales sindicatos y la patronal instan a “todas las fuerzas políticas a abandonar posiciones maximalistas y a asumir un ejercicio de responsabilidad”. “Es el momento de practicar una política útil y realista, anteponiendo el interés general y el bienestar de la ciudadanía al rédito partidista, han reclamado.

Además, han subrayado que “cualquier reforma que no garantice, desde su entrada en vigor, una financiación que nos sitúe en la media por habitante ajustado, consolida las desigualdades que lastran la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana”.

Los dos dirigentes sindicales han remarcado, sin embargo, que no dejarán de reclamar un mecanismo transitorio de nivelación y la condonación de la deuda ligada a la infrafinanciación, si bien han defendido que no debe aprobarse conjuntamente con la reforma del actual sistema. “No es una cuestión de todo o nada”, ha sostenido Calero, mientras García ha abogado por que primero haya un acuerdo político y después se reclame todo lo necesario.

Reacciones

La líder de CC OO PV, García ha defendido que la propuesta da respuesta a muchas de las reivindicaciones históricas de la sociedad valenciana, como destinar más recursos, un reparto en base a la población ajustada o el nuevo fondo climático de mil millones del que las comunidades del Mediterráneo recibirían dos tercios.

Por su parte, el líder de UGT PV ha resaltado que el modelo que ofrece el Gobierno supone “un hito” tras 12 años con un sistema de financiación que perjudica a los valencianos. Ha pedido dejar las “comparaciones” con otras autonomías y los “discursos grandilocuentes” de los últimos días, ya que ha insistido en que la propuesta es “muy buena” para la Comunitat. “La Comunitat Valenciana no puede perder el tren de la financiación”, ha reivindicado, y ha instado al ‘president’ Juanfran Pérez Llorca a “arremangarse” para que la reforma sea realidad.

Más tarde, en declaraciones a los medios antes de reunirse con Morant, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha puesto en valor que “después de muchísimos años de reivindicación y salir a la calle por fin tenemos una propuesta encima de la mesa”. Ante ello, ha llamado a “reducir la polarización” y ha mostrado la voluntad de ayudar al diálogo entre los diferentes partidos para lograr un acuerdo.

Por su parte, Pérez Llorca, ha manifestado tener la sensación de que la propuesta de financiación autonómica es “un cartel electoral que se ha inventado” la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “para su candidatura en Andalucía”. ha incidido en que ninguna comunidad, salvo Cataluña, acepta el sistema de financiación, por lo que “no será tan bueno para las autonomías”. Ha explicado que según lo que le dijo este miércoles el conseller de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera “no se presentó ningún modelo”, sino que la ministra les volvió a trasladar un borrador de documento que había presentado el viernes pasado “en una rueda de prensa que no entendió nadie”.

Diana Morant ha reprochado, a su vez, al president que siga exigiendo un fondo transitorio de nivelación cuando no apoya la nueva propuesta de financiación autonómica, lo que ve como una “estrategia” del PP para confrontar contra el Gobierno. “El malvado Pedro Sánchez --ha ironizado-- ha puesto encima de la mesa el mejor modelo de financiación que podíamos haber soñado los valencianos y el Partido Popular prefiere pegarle una patada a Pedro Sánchez y al Gobierno, pero la está pegando en el culo de los valencianos y las valencianas, y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber”, ha afirmado.