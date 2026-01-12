El consejero valenciano de Hacienda admite que la propuesta de financiación del Gobierno “no pinta mal”, pero falta información

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, durante su toma de posesión de éste el pasado 4 de diciembre en el Palau de la Generalitat.

José Antonio Rovira señala que las cifras, que suponen 3.669 millones más al año para la autonomía, “no suenan mal”. Diana Morant considera que la propuesta ha “noqueado” al PP

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, del PP, ha asegurado este lunes que las cifras de la propuesta del nuevo modelo de financiación del Gobierno, “no suenan mal”, pero ha admitido que falta “mucha información”, que espera conocer este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). “La cifra no pinta mal, pero necesitamos saber mucho más, lo que llamaríamos la letra pequeña”, ha dicho el consejero en una entrevista concedida a À Punt.

La nueva propuesta del modelo de financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente. La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros al año, la tercera que más crecería y la segunda por habitante.

Ante esta perspectiva, Rovira ha sido muy cauto y se ha mostrado muy crítico, sobre todo por las formas y por la carencia de información. “Lo único que tenemos es un powerpoint”, ha señalado. El nuevo consejero de Hacienda ha indicado que actualmente solo disponen de un dossier sobre una propuesta en la que los números “no suenan mal”, aunque la negociación no haya empezado “con buen pie” tras el acuerdo del Gobierno con ERC.

Rovira ha hecho hincapié en que el sistema actual se aprobó en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lleva “caducado más de 10 años” y que dejó a la Comunidad Valenciana “a la cola” en la financiación junto a Murcia. “Esa es la pura realidad”, ha añadido. Rovira ha lamentado que esa infrafinanciación provoca que la valenciana sea una de las regiones con mayor deuda.

Sobre el hecho de que el president haya condicionado el apoyo al nuevo modelo de financiación a que la Comunitat Valenciana tenga un fondo de nivelación, el consejero ha explicado que se trata de que la región cuente con los recursos que necesita hasta que se apruebe el nuevo sistema en 2027. El consejero ha apuntado que los expertos de la Comunidad Valenciana cifraron la cantidad del fondo de nivelación en algo más de 1.700 millones de euros al año. “Lo que decimos es, provisionalmente, asígneme ese dinero para que pueda vivir en 2026, más todavía cuando hacemos frente no solo a la deuda, sino también a los gastos de la dana”, ha argumentado.

También ha asegurado que otra parte que se “desconoce” en este momento de la propuesta del nuevo modelo de financiación es la condonación de la deuda, algo de lo que la ministra de Hacienda “no habló” la pasada semana. “Queremos saber qué va a pasar... se ve que a Junqueras no le interesó este asunto”, ha ironizado.

Por su parte, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido horas después de la entrevista que Rovira, “básicamente ha admitido a regañadientes” que “los números no suenan mal”, por lo que cree que es “indiscutible” que el Consell debería apoyarla. “Que dejen de buscar excusas y que vayan el miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera y digan que sí. No podemos dejar escapar esta oportunidad histórica que nos blinda el Gobierno de España del que yo misma formo parte”.

El PSOE extremeño rechaza la propuesta

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado este lunes que el PSOE extremeño rechaza el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, al considerar que no beneficia a la comunidad extremeña ni garantiza la equidad entre territorios. “No nos gusta este modelo porque Extremadura no gana más con él”, ha asegurado, al tiempo que ha diferenciado la posición socialista de la del Partido Popular, al que acusó de falta de coherencia. La portavoz ha criticado que el modelo actual beneficie a territorios como Andalucía, Cataluña o Valencia, mientras que Extremadura no recibe lo que necesita.

La dirigente socialista ha arremetido también contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, por evitar el debate y romper los consensos existentes. Informa José Emiliano Barrena