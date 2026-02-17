Las autonomías tumban la propuesta del Gobierno de proteger a la anguila pese a estar en peligro crítico

La anguila europea (Anguilla anguilla) y su cría, la angula, se seguirán pescando. Las autonomías han rechazado incluir a la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de en peligro de extinción, en el Comité de Flora y Fauna ―integrado por el Gobierno y las comunidades―, celebrado este martes. Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, donde se explota la especie, se han mostrado contrarias a esta declaración, lo que habría desembocado en su protección estricta y en la prohibición de su captura.

Otras comunidades como Cataluña (donde más angula se pescó la campaña pasada), el País Vasco (con la pesca suspendida esta temporada por el mal estado de la población) y Andalucía (donde está vetada desde 2010), así como Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, se han abstenido. Además, han condicionado su decisión futura al debate que se produzca en un grupo de trabajo que se ha acordado crear en la reunión.

Este grupo se dirigirá a analizar en profundidad las causas del descenso poblacional, evaluar los resultados de la implementación de los planes de gestión existentes que tendrán que compartir las administraciones autonómicas y estatales, y evaluar posibles medidas adicionales de conservación.

Con este resultado, el Ministerio para la Transición Ecológica considera inviable seguir adelante con la propuesta. A pesar de ello, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha declarado que lo seguirán intentando “las veces que sean posibles, anclándonos en el rigor y el conocimiento científico”.

La llegada de angulas ―el alevín de la anguila― a la península Ibérica se ha desplomado un 90% respecto a los niveles de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Estas crías remontan los ríos y, tras varios años de crecimiento, se transforman en anguilas adultas que emprenden el viaje de regreso para reproducirse en el mar de los Sargazos. La pesca del alevín es muy rentable: la temporada pasada alcanzó el precio medio de 430 euros el kilo.

El ministerio ya había intentado blindar a la angula para frenar su declive en 2020 y en 2024. Pero el veto de las comunidades autónomas impidió, como en esta ocasión, seguir adelante. La propuesta de protección se apoyaba en dos informes favorables del comité científico que avalan que la especie cumple los requisitos para considerarse amenazada.

Las comunidades autónomas sostienen que los problemas principales no se encuentran en la sobrepesca porque llevan años reduciendo los días y las horas de captura. Son cuestiones estructurales las que lastran a la especie, como las múltiples barreras que impiden que remonten los ríos, la destrucción de los hábitats, contaminación o llegada de especies invasoras, como el cangrejo azul en Cataluña, que depreda sobre la anguila.

En esta ocasión, el ministerio ha emprendido una campaña previa a la reunión con las comunidades en la que se han involucrado varios reputados chefs del pais, agrupados en la organización Euro-Toques. No solo han dejado de servir esta especie amenazada en sus establecimientos, sino que se han unido a la petición científica de vetar su pesca por completo en España.

La impresión de que nada iba a cambiar, que ya tenía César Rodríguez, secretario general de la Asociación Ríos con Vida-AEMS —una de las organizaciones que impulsaron la petición para proteger la anguila—, se ha confirmado. “No se entiende que no se quiera proteger la especie, dados los números críticos en los que se encuentra. Es una verdad objetiva que solo llegan un 10% de las angulas que antes, y esto no se acaba de asumir”, comenta.

A pesar de las reticencias a vetar la pesca, hay comunidades con tradición angulera que han optado por ello y que reconocen el acusado declive de la especie. El País Vasco ha suspendido la captura esta campaña, con el respaldo de varios informes.

Uno de ellos, el que España remite a la Comisión Europea, advierte de que tanto los objetivos de escape (los ejemplares adultos que regresan al mar) como los de reclutamiento (las crías que llegan) “están todavía lejos” de alcanzarse. “La cantidad de anguilas en nuestros ríos es de solo el 7% de las que habitaban en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado″, señala el Gobierno vasco en un comunicado. Además, se advierte de que las medidas que han implementado no han logrado revertir “la situación crítica de la angula”, por lo que su población continúa fuera de los límites biológicos seguros.

Cada año, el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) evalúa el estado de la anguila y otras poblaciones marinas para asesorar a la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca. En el caso de la anguila, los entre 40 y 60 científicos de 20 países europeos que integran el grupo recomiendan cero capturas. También piden eliminar las muertes causadas por actividades humanas distintas de la pesca, así como restaurar los hábitats y la conectividad fluvial.

El último informe del grupo, publicado en noviembre de 2025, indica que la llegada de angulas se mantiene en niveles “extremadamente bajos”. En la zona del mar del Norte apenas alcanza el 1% de los niveles de los años sesenta y setenta del siglo pasado, y en el resto de Europa se encuentra en el 12%.