El PSOE y Felipe González defienden a Borja Cabezón, dirigente de Ferraz señalado por supuesta elusión de impuestos

El expresidente asegura que “nunca deja tirado a nadie que es su amigo” y Montero recuerda que Cabezón “ni está investigado ni tiene ningún tipo de imputación, ni cuenta pendiente con la administración de justicia”

Felipe González y María Jesús Montero han salido en defensa de Borja Cabezón, uno de los tres adjuntos al área de Organización del PSOE desde el pasado julio y responsable de Acción Electoral de la dirección socialista, que según El Confidencial usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos. De acuerdo al diario digital, Cabezón contrató hace 15 años los servicios de Nummaria, un despacho de Madrid que estaba especializado en asesoramiento tributario a famosos y grandes fortunas. El miembro de la dirección del PSOE niega haber cometido ninguna ilegalidad y afirma que su ámbito empresarial “siempre” ha sido en España, que sus activos “son públicos y declarados” y que en todo momento ha cumplido con sus “obligaciones tributarias”.

“Borja Cabezón es mi amigo desde que tenía 17 años. Él y Gonzalo Miró. Yo nunca dejo tirado a nadie que es mi amigo”, ha afirmado el expresidente del Gobierno sin ser preguntado a su llegada al acto institucional presidido por los Reyes en el Congreso para celebrar la Constitución “más longeva” de la que ha disfrutado España en democracia. Posteriormente, en conversación informal con los periodistas, González ha insistido en su amistad con Cabezón desde que el actual dirigente de la ejecutiva socialista tenía 17 años y con el hijo de Pilar Miró, “que acababa de quedarse huérfano”, al fallecer quien había sido directora de RTVE en la etapa de González en La Moncloa.

“Políticamente ha sido un tipo que ha hecho muchas cosas brillantes... y muchas tonterías desde que llegó al Gobierno”, se ha despedido González mientras llevaba agarrado de su brazo a uno de los padres de la ley fundamental, Miguel Herrero de Miñón. Unos pasos por detrás les seguía Miquel Roca, el otro padre de la Constitución con vida. Cabezón, que en las primarias de 2017 apoyó a Susana Díaz, como su amigo de la federación madrileña Juan Segovia, fue durante un año director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno al inicio del mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa, hasta que en 2019 fue en las listas de las elecciones autonómicas en Madrid.

“Borja entró por su buena relación con el jefe de gabinete, Iván Redondo, no por Sánchez, con el que no tiene amistad aunque obviamente sí se conocían de Madrid”, explica un dirigente socialista que apunta que se le puede considerar “un ahijado político” de González, como ha demostrado el expresidente, que aun así le ha dado un tirón de orejas por haber formado parte del Ejecutivo y, desde hace un año, de la cúpula del PSOE, con la que González está enfrentado hasta el punto de que ha anunciado que votará en blanco y no a la candidatura del PSOE encabezada por Sánchez en las próximas elecciones generales.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha resaltado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que Cabezón “ni está investigado ni tiene ningún tipo de imputación y ningún tipo de cuenta pendiente con la administración de justicia”. “Hay empresas -por Nummaria- que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y en el ejercicio de su actividad privada, durante un periodo de hace más de 10 años, esta persona tenía relación con alguna empresa que va justamente en esa dirección, como la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen asesoramiento de empresas fiscales. La propia persona emitió ayer [este lunes] un comunicado, que creo que aclara alguno de los elementos que se plantean y poco más hay que decir”, ha añadido Montero.

Cabezón ya adelantó este lunes que su relación con el despacho Nummaria es que la compañía que fundó y en la que trabajó en el periodo 2008-2011 contrató los servicios del despacho “por su reconocido prestigio y reputación en aquel momento”. “En dicho periodo toda mi actividad económica tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno”, aseguró en un comunicado.

El caso Nummaria, judicializado en 2016, concluyó según recuerda Cabezón con una sentencia de la Audiencia Nacional “en la que, tras una exhaustiva investigación de más de diez años, se declara, en unos casos, la responsabilidad, y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho Nummaria objeto de investigación”. “⁠Durante esos diez años, nuestra compañía no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso Nummaria", finalizó en el ejercicio de su defensa.