Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
Las consecuencias de la dana

La jueza cree “plausible” que Vilaplana acercara a Mazón en coche al Palau de la Generalitat la tarde de la dana

La magistrada incluye esa posibilidad en el razonamiento jurídico de un auto, si bien recuerda que la periodista no lo afirmó en su declaración

F. B.
F. B.
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La jueza que instruye el causa penal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado en un auto dado a conocer este lunes llamar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat que estaban trabajando la tarde del 29 de octubre del pasado año. Y en su razonamiento jurídico argumenta que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, apenas estuvo en la sede del Consell, aunque lo hubiera llevado en coche la periodista Maribel Vilaplana desde el aparcamiento cercano al restaurante El Ventorro, donde estuvieron cerca de cuatro horas, hasta el Palau, una posibilidad que la magistrada califica de “hipótesis plausible”.

La magistrada niega la petición de citar a los trabajadores formulada por una acusación que representa a una víctima porque considera “altamente improbable” que los aludidos “escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia”, dado el “escaso tiempo que hubo de permanecer el señor Carlos Mazón” en la sede del Gobierno valenciano, como avanzó este periódico. Mazón llegó unos minutos antes de las 20 horas y se marchó al poco al Cecopi, el órgano que coordinaba la emergencia, instalado en el Centro de Emergencias de L’Eliana, a unos 20 kilómetros de Valencia, al que llegó a las 20.28.

Pero no descarta la última versión sobre los movimientos de Mazón en aquella fatídica tarde en que las inundaciones causaron 230 muertos en la provincia de Valencia, sino que la considera una “hipótesis plausible”. Fue publicada por el diario Levante EMV, citando fuentes del PP. Posteriormente, el entonces president y la comunicadora la desmintieron.

Ahora, la jueza escribe en su auto para justificar su decisión de no citar a los bedeles: “Aun en el supuesto de que se partiera de la hipótesis de que la testigo Sra. V. [Vilaplana] hubiera acompañado al Sr. Carlos M. en su coche hasta las proximidades del Palau, lo que no fue afirmado por la testigo, pero que es una hipótesis plausible si atendemos a la extensión de la comida, la sobremesa y el tiempo transcurrido juntos hasta la entrada en el parking, el momento de llegada del Sr. Carlos M. al Palau no sería muy anterior en el tiempo. La salida del aparcamiento del vehículo se situó por la mercantil Interparking a las 19:51 h. Nos encontraríamos en una situación similar”.

Con anterioridad, la jueza alude a las versiones dadas por Mazón —que fue andando desde el aparcamiento al Palau— y por Vilaplana —que se despidieron en el aparcamiento—, concluye que tampoco los bedeles hubieran apenas tenido tiempo de escuchar alguna conversación relevante. Dice el auto en este sentido: “Desde el abono del importe del ticket del parking por la Sra. V. a las 19:47 h, y aunque según manifestó dicha testigo se despidió del Sr Carlos M. a la puerta del aparcamiento, con anterioridad al abono, el camino a pie desde el parking de la Glorieta hasta el Palau es de cerca de 10 minutos. Si posteriormente, hubo de desplazarse hasta el Cecopi, sito en L’Eliana, el tiempo de permanencia en el Palau fue mínimo, dado que llegó al CCE [Cecopi] a las 20:28 h, según consta en las imágenes remitidas por la Conselleria de Emergencias, y que fueron conservadas como afirmó el testigo Alfonso F.L.V.B”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

F. B.
F. B.
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pedro Sanchez y Carlos Mazon

La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo

Ferran Bono | Valencia

Salomé Pradas ante la comisión de la dana en el Congreso: “Pido disculpas por no haber podido hacer más y es algo que llevaré toda mi vida”

Elena Reina | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  3. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  4. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  5. Hacienda baraja una deducción de unos 600 euros para que los perceptores del nuevo salario mínimo no paguen IRPF
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_