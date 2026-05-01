La Generalitat cesa al director de la prisión de Puig de les Basses (Girona) tras tres suicidios

El Departamento de Justicia ha comunicado este viernes el cese del director de la cárcel de Figueres, Puig de les Basses, después de que este pusiera su cargo a disposición. Según señalan fuentes penitenciarias, el contexto del cese se circunscribe a que la prisión ha sido el escenario de tres de los cinco suicidios que se han producido en las cárceles de Cataluña en lo que va de año, un repunte respecto a ejercicios anteriores.

La secretaría de Medidas Penales y Reinserción, dependiente del Departamento de Justicia, ha agradecido en un comunicado “los años de dedicación” del ya exdirector y ha anunciado el nombramiento de su sustituto en los próximos días. La conselleria que dirige Ramon Espadaler ha puesto en marcha el proceso del relevo esta semana, después de la presentación de la renuncia.

Este lunes, un recluso de 28 años que cumplía una pena de tres años y que no tenía activado ningún protocolo de prevención de suicidios, se quitó la vida en su celda, ubicada en el Departamento Especial de Régimen Cerrado de Puig de les Basses. El funcionamiento de ese DERT, como se denomina ese servicio por sus siglas, estaba bajo sospecha, según señalan alguna fuentes vinculadas con el entorno de prisiones, por sus resultados. Los cinco suicidios registrados en las prisiones catalanas en cuatro meses supone acercarse a los seis de 2026 y, de mantenerse la tendencia, casi triplicar los resultados entre los dos años.

A finales de 2025, las consejerías de Justicia y de Salud sellaron un protocolo para mejorar el tratamiento de los problemas de la salud mental en las cárceles catalanas. Y un año antes, Justicia, en solitario, presentó un plan de choque para abordar el problema de los suicidios en las prisiones en Cataluña, que llegaba como una revisión del programa iniciado en 2019 con la concreción de 10 medidas de actuación. La primera de las medidas era crear una mesa permanente por prisión capaz de evaluar el riesgo de suicidios con reuniones mensuales y otra era elaborar un sistema de alerta sobre “acontecimientos críticos”, tal y como los mencionó Espadaler en la presentación.

Los suicidios en las prisiones son siete veces más frecuentes que en el conjunto de la población y en lo que va de año se ha incrementado el número de suicidios un 30% respecto a los datos del pasado año.

Iñaki Ribera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos y portavoz de la Xarxa Drets i Presó, ha denunciado este viernes que, ante los resultados, el plan de choque anunciado en 2024 es “un fracaso” y ha lamentado que la prisión de Puig de les Basses no fuera capaz de detectar el riesgo de suicidio de un recluso que ya había tratado de quitarse la vida anteriormente. “Los indicadores de riesgo no funcionan”, ha lamentado, tras reclamar la necesidad de contratar psiquiatras par fortalecer la atención de los centros penitenciarios catalanes. “Exigimos una comparecencia urgente del conseller de Justícia”, ha exigido.