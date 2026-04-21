El Govern pagará a los profesores en la nómina de mayo 800 euros de complemento salarial

DVD 1310 20/03/26 Barcelona. Miles de profesores y profesoras se manifiestan durante la última jornada de huelga que concluye una semana de movilizaciones en toda Cataluña. En la imagen, la manifestantes en el parc de la Ciutadella. [ALBERT GARCIA] EDUCACIÓN

El Govern de Salvador Illa ha aprobado este martes aumentar a los docentes el complemento salarial específico que pactaron el mes pasado con los sindicatos CC OO y UGT. El importe asciende a 839,02 euros para los profesores de primaria y de 857,92 para los de secundaria y se abonará en un pago único en la nómina de mes de mayo para los docentes de la escuela púbica. En el caso de la concertada, se hará de forma prorrateada.

La previsión es que el Ejecutivo invierta en este capítulo una partida de 134 millones de euros además de establecer una compensación de 50 euros por noche a los profesores o acompañantes que participen en las colonias. En este caso, la suma se elevará a entre seis y 10 millones de euros. Las cantidades estaban fijadas en el acuerdo que el Govern suscribió con los dos citados sindicatos y que calificó de “histórico”. La USTEC, mayoritario en el sector, rechazó el pacto e impulsó una movilización mutitudinaria y una semana de huelgas con un seguimiento masivo.

La consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha sostenido que con el abono de los 800 euros como complemento los docentes catalanes dejan de ocupar el tercer puesto por la cola en el conjunto de España y pasan ahora a ser los tercer mejor pagados. “Conocemos las necesidades del sector y por eso hemos llegado a acuerdos con CC OO y UGT. Este es el camino para revertir la situación actual”, ha defendido Paneque en relación con las peticiones del sector. La consejera ha añadido que el Ejecutivo sigue teniendo la “mano tendida” y “la seguimos tendiendo”.

Govern / Rubén Moreno

El conflicto está lejos de estar resuelto y ahora ya hay 600 colegios que están amenazando con no hacer convivencias el próximo curso. El sector ha avisado que puede estar en riesgo su viabilidad. La consejera ha señalado que se trata de una compensació económica justa y ha descartado que el Govern pueda forzar a las escuelas a organizar las colonias. “No queremos forzar a nadie. La decisión corresponde a los centros. Queremos atender una demanda justa y dotarla económicamente”, ha puntualizado.

Los sindicatos mayoritarios han cumplido su amenaza y no han acudido a la mesa sectorial convocada por el Departamento de Educación al sostener que solo asistirán a un encuentro cuyo punto del día sea el de reabrir las negociaciones. Y ante el inmovilismo del Govern, continúan su plan de convocatoria de nuevas huelgas, especialmente tras comprobar que cuentan con el respaldo del sector.

La semana pasada estos sindicatos impulsaron una encuesta entre el profesorado para calibrar el apoyo a nuevos paros. Según han dado a conocer este martes, 31.600 docentes han respondido el cuestionario, de los cuales el 90% “se compromete con fuerza a seguir haciendo huelga” y el 58% apuesta por “fórmulas que intensifiquen el conflicto”, según han informado los sindicatos en un comunicado. El lunes, los sindicatos detallarán las fechas de las huelgas y las acciones que plantearán.