Niubó descarta mejorar el pacto educativo: “No nos planteamos tocar el acuerdo, sino desplegarlo”

El regreso de Esther Niubó al frente del Departamento de Educación era visto en algunos sectores como una brizna de esperanza para poder reconducir el conflicto que hace meses mantienen los sindicatos con el Govern. Pero este jueves, en su primera intervención pública, Niubó ha enfriado toda expectativa sobre reiniciar las negociaciones y mejorar el acuerdo firmado hace un mes con los sindicatos minoritarios en el sector, CC OO y UGT. Justo un par de horas antes de reunirse con el principal sindicato, Ustec, la consejera se ha alineado con la posición inmovilista del Govern. “La voluntad es escucharlos. No nos planteamos tocar el acuerdo, sino desplegarlo”, ha asegurado en una entrevista en SER Catalunya.

Niubó ha estado dos meses de baja por motivos médicos. Este jueves ha revelado que ha padecido cáncer de timo, una glándula situada entre el pulmón y el corazón. La consejera ha explicado que en Navidad empezó a notar problemas de visión y le diagnosticaron una miastenia grave, una enfermedad que en algunos casos va vinculada al cáncer. Niubó fue operada de urgencia a principios de febrero en el Hospital de Bellvitge, pero prefirió no hacer público el diagnóstico “para proteger a la familia”, que no conocían la magnitud del problema. Actualmente, ha asegurado, ya se encuentra recuperada y de alta, y ha optado por hablar de la enfermedad abiertamente “para ayudar a personas que puedan estar pasando por la misma situación”.

Durante el tiempo que estuvo convaleciente siguió de cerca las negociaciones y el conflicto con los profesores, que tuvo su punto álgido en una huelga en 11 de febrero y en una semana de paros un mes después. Ya de regreso, Niubó ha asegurado que ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes actores de la comunidad educativa -sindicatos, directores, familias, entidades pedagógicas…-, empezando este jueves con un encuentro con el sindicato mayoritario, Ustec, también el principal opositor al pacto firmado con CC OO y UGT. Ustec, junto a tres sindicatos más -Aspepc, CGT y la Intersindical- consideran que el acuerdo no concreta muchos elementos y que es insuficiente, además de pedir al Govern que reinicie las negociaciones.

Niubó ha defendido el pacto, asegurando que “es el mejor posible” y ha descartado abrir de nuevo este melón. La consejera considera que el contenido del acuerdo “no se ha explicado bien” y ha concretado que el próximo septiembre ya se notarán algunas mejoras: más manos para atender a alumnos con necesidades, no habrá sobrerratios en las aulas y se espera mejorar aplicaciones de gestión para que no colapsen. Antes, en este último trimestre, los docentes recibirán una paga extraordinaria de 800 euros, correspondiente al aumento del complemento autonómico mensual, congelado durante 25 años, y que se abonará en un solo pago.

La consejera también se ha pronunciado sobre las polémicas de las últimas semanas, como, por ejemplo, la amenaza de medio centenar de escuelas de no realizar convivencias el próximo curso. Niubó ha admitido que estas salidas “se sustentan en el voluntariado del profesorado”, pero también considera “paradójico que el curso que se pagarán las pernoctaciones se decida no hacerlas”.

Sobre el polémico boletín informativo que ha creado el Departamento para explicar el pacto educativo y que ha llegado masivamente a las familias esta semana, Niubó ha defendido que era “importante informar a las familias de la importancia del acuerdo” y ha descartado las acusaciones de los sindicatos de querer enfrentar familias y profesorado. “No enfrenta a nadie, es información”.

También ha hablado de las acusaciones de los sindicatos de manipulación de las cifras, al decir que con el aumento salarial los profesores catalanes serían los tercer mejor pagados del Estado, ya que en los datos usados por Educación se utilizaban datos catalanes de 2029, pero actuales del resto de comunidades, cosa que alteraba la comparativa. Niubó ha admitido este baile de cifras y ha asegurado aplicando mejoras salariales en el resto de comunidades, el gráfico “se vaya ajustando”.