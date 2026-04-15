El Parlament aprueba los 6.000 millones de euros de suplemento de crédito

El Parlament ha aprobado este miércoles, con los votos de la mayoría de la investidura, un suplemento de crédito que añade casi 6.000 millones de euros a los presupuestos en vigor, los de 2023, mientras prosiguen las negociaciones para acordar unas nuevas cuentas para este ejercicio. PSC, ERC y Comuns han sacado adelante con 67 votos (un diputado de la mayoría de izquierdas no ha votado) y la abstención de la CUP un decreto que incluye 3.400 millones para hacer frente a incrementos retributivos como actualizaciones de sueldos de funcionarios, despliegue de nuevos cuerpos operativos o revisión de tarifas sociales y de financiación de las universidades públicas.

También contiene partidas para afrontar el aumento del gasto comprometido y compromisos plurianuales en ámbitos como el plan de barrios, la compra de vivienda o la prórroga de las bonificaciones para el transporte público. Según ha explicado en el hemiciclo la consejera de Economía, Alícia Romero, este suplemento de crédito debe servir para “permitir el normal funcionamiento de la administración”.

La aprobación de este decreto forma parte del acuerdo que alcanzaron el Govern y ERC hace unas semanas: el ejecutivo socialista retiró entonces el proyecto presupuestario pactado de antemano con Comuns y los republicanos se avinieron a cambio a validar el suplemento de crédito. Ambas formaciones siguen negociando para aprobar las cuentas antes de que acabe el actual periodo de sesiones, es decir, antes del 31 de julio.

En este sentido, el diputado Joan Ignasi Elena (ERC) ha reclamado al Govern “cumplir” con los acuerdos alcanzados para garantizar la “credibilidad” del Ejecutivo y de su relación parlamentaria. “Esquerra quiere los Presupuestos porque es bueno para planificar y para la credibilidad de las instituciones”, ha planteado el exconsejero de Interior. “Los presupuestos dan credibilidad, como da credibilidad cumplir con los acuerdos. Si no se cumplen, entonces se pierde crédito”, ha compartido a modo de advertencia en el atril del Parlament, donde también ha vuelto a pedir avances en “soberanía y ambición nacional”.