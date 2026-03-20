Las claves sobre qué puede hacer y qué no el Gobierno de Salvador Illa sin Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la líder de Comunes, Jéssica Albiach, durante la presentación del plan de Barrios.

El Ejecutivo catalán ha aprobado un suplemento de crédito por 5.998,65 millones después de haber retirado los Presupuestos del Parlamento para darse más margen de negociación con ERC. El Gobierno de Salvador Illa deberá reabrir ahora unas cuentas que preveían un gasto récord de 49.162 millones de euros, el 10,3% más que el año pasado y el 22,8% más que en los últimos Presupuestos. Estas son las claves de lo que viene a partir de ahora:

¿Qué margen tiene el Govern para negociar? Los Presupuestos presentados por el Govern crecían en 9.126 millones de euros. De estos, 5.998,65 millones de euros se han agotado ya con estos suplementos de crédito. Eso significa que, sobre el papel, hay 3.128 millones de euros que pueden estar sujetos a negociación con ERC. Sin embargo, buena parte de ese dinero ya está comprometido porque o son fondos finalistas o bien está comprometido por los pactos con Comunes o agentes sociales. El Govern cifra entre 800 y 1.000 millones de euros el dinero que puede estar en juego en la negociación con los republicanos, si bien esta cuantía puede variar.

¿Podrá pagar las nóminas de los empleados públicos? La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, había afirmado que sin Presupuestos podían producirse tensiones de tesorería a partir del mes de abril. En realidad, las nóminas nunca han estado en cuestión, puesto que la ley fija que la Administración debe atender de forma prioritaria al pago de salarios e intereses de la deuda. Sin embargo, sí hubiese supuesto pedir un tajo a todos los departamentos. El decreto prevé destinar 3.430 millones a nóminas, por lo que estas dejan de ser una amenaza para las arcas catalanas.

¿Qué se podrá hacer? Con el suplemento, se garantiza el gasto de funcionamiento de la Generalitat y todos los programas ya puestos en marcha cuyo coste o dotación han aumentado. Eso incluye las ayudas al alquiler pactadas con los Comunes, a la movilidad, al plan de salud mental, los conciertos sanitarios, el gasto farmacéutico, los recursos a la dependencia o las bonificaciones al transporte público.

¿El suplemento lo cubre todo? No, y además se ha hecho por la cantidad máxima posible, según la consejera. Es decir, no podrán hacerse más ampliaciones como esta. Eso supone que, si no hay Presupuestos, unos 1.500 millones de euros podrían quedarse sin gastar.

¿Qué no puede hacer el Govern? No puede poner en marcha programas ni inversiones nuevas. Por ejemplo, no puede hacer una segunda convocatoria del Plan de Barrios ―como pactó con los Comunes―, que busca remodelar zonas urbanas que necesitan una intervención integral, ni inyectar nuevos recursos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

¿Puede cumplir los acuerdos con maestros y ‘mossos’? Sí, puede cumplir los pactos salariales alcanzados con estos colectivos. Ahora bien, hasta que no haya Presupuestos, según la consejera, puede llevar a cabo ampliaciones de plantilla.