Los Mossos preparan un plan contra las bandas violentas para evitar su eclosión

Los Mossos d’Esquadra llevan tiempo dándole vueltas al problema de las bandas latinas. “Pero huyamos del concepto latino”, insisten, de salida, fuentes policiales sobre la denominación de un fenómeno que desde que apareció, a principio de los 2000, ha mutado y abrazado la multiculturalidad. Hace una década, la policía catalana aplicó mano dura: creó una unidad específica, llevó a cabo varias operaciones sonadas y dio por superado el problema. Pero ahora han vuelto a saltar las alarmas. “En determinadas zonas de Cataluña, vemos jóvenes violentos y si no se hace una intervención, puede acabar en problemas graves”, resume una fuente policial. Para ello, preparan un plan específico, dirigido por la Comisaría General de Información, que pretende involucrar también al área de investigación y territorial, así como a actores no policiales. Se rige por una filosofía con tres patas: prevención, intervención y, llegado el caso, supresión.

El panorama dista mucho del de mediados de los 2000, en el que los enfrentamientos entre bandas provocaron muertos y heridos, y una situación de tensión ante la dificultad de su abordaje. Aquel escenario se dio por superado, pero en los últimos años los Mossos han detectado de nuevo actitudes violentas. “Hay un aumento de delitos contra las personas, irascibilidad, fricciones entre jóvenes, tenencia de armas en la vía pública... Un aumento del riesgo”, resumen fuentes policiales implicadas en la elaboración del nuevo plan, que nace de la actual jefatura de los Mossos. Aunque ya en octubre de 2024, los servicios de información empezaron a monitorizar de nuevo un fenómeno que nunca desapareció. “Las bandas siempre han existido y existirán”, admiten fuentes policiales, que aseguran que solo les preocupan si llevan aparejados comportamientos violentos y delictivos.

Los analistas de los Mossos, con la implicación de los policías de todo el territorio, han empezado por una radiografía para entender el contorno actual de las bandas. “Existen unos 34 grupos muy diversos, algunos muy pequeños. 5 o 6 son los hegemónicos”, explican, sobre las conclusiones, que centran los riesgos en Barcelona y el área metropolitana. De los viejos conocidos, predominan sobre todo los Trinitarios, contra quienes llevaron a cabo una operación conjunta con la Policía Nacional el pasado mes de diciembre. Entonces, constataron que antiguos líderes de esos grupos seguían ejerciendo un rol de dominación, usando la banda como marca y seña de identidad, para captar a personas más jóvenes y cometer robos a punta de pistola. Fue el caso de Walter Yasmani F., alias Pukita, que fue condenado por marcar con una X en la espalda en 2012 a un joven que abandonó la banda.

También siguen existiendo Latin y Ñetas, aunque insisten en que las simples reuniones de personas con ideología y simbología afín no les preocupan. Los Mossos se centran en pequeños grupúsculos, algunas maras incipientes, sin una estructura sólida pero que ya han empezado a demostrar comportamientos violentos. Jóvenes que buscan “hacerse valer” en el grupo, y eso lleva a amenazas y peleas. “Pero no se han vuelto a ver palizas contra rivales, ni una apropiación territorial”, insisten, como se sí ocurrió en muchas plazas de ciudades como L’Hospitalet de Llobregat.

El objetivo, señalan, es prevenir que de esa amalgama actual, todavía algo indefinida, emerjan dos o tres bandas hegemónicas, con sensación de impunidad, que se rijan por la violencia y que se nutran del tráfico de drogas o los robos violentos como modo vida del grupo. Para ello, el plan contempla al convocatoria de mesas operativas, en las que el territorio comparta toda la información y les permite un abordaje integral. Después, el objetivo es trasladar el diagnóstico a actores externos, como escuelas, técnicos municipales o servicios. “Compartirlo para que cada uno pueda abordarlo desde su ámbito”, cuentan esas mismas fuentes.

Los Mossos d’Esquadra insisten en que el conocimiento y la prevención del fenómeno no es incompatible con la actuación desde el ámbito de la investigación judicial cuando detecten actividades criminales. La intención es trabajar conjuntamente con la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) -de quién dependía la antigua unidad de bandas hasta que fue desmantelada en el año 2018- y decidir caso a caso cómo proceder.

El nuevo plan de los Mossos d’Esquadra supone la admisión tácita de que existe una preocupación por el riesgo de que las mal llamadas bandas latinas puedan proliferar de nuevo. A pesar de la prudencia de la policía catalana, otros cuerpos policiales han llevado a cabo y publicitado operaciones contra bandas latinas tradicionales asentadas en Cataluña. Como los 32 supuestos miembros de los Latin Kings detenidos por la Guardia Civil en 2024 que buscaban cometer una venganza. O la detención de 14 personas, un año antes, por parte de la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona acusados de formar parte de la Mara 18. Hasta ahora, todas esas operaciones habían sido contempladas con cierto escepticismo y dudas de que las bandas supongan un verdadero problema de seguridad en Cataluña.