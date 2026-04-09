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Cataluña
Junts

Junts utiliza la inteligencia artificial para diseñar una campaña crítica con Jaume Collboni

El partido de Carles Puigdemont publican carteles acusando al alcalde de “dar la espalda” a Barcelona

El líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí, presenta una campaña que retrata a Jaume Collboni como un alcalde que vive "de espaldas" a la ciudad.Junts (JUNTS)
Alfonso L. Congostrina
Alfonso L. Congostrina
Barcelona -
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Junts en Barcelona ha recurrido a unas imágenes diseñadas con inteligencia artificial para criticar al alcalde de Barcelona, al socialista Jaume Collboni. De hecho, el partido de Carles Puigdemont acuda al edil de vivir “de espaldas y taparse los ojos, la boca y las orejas” ante los problemas de la ciudadanía.

El líder del grupo municipal Jordi Martí ha sido el encargado de presentar este jueves la campaña y ha informado que en la cartelería aparece la figura de Collboni, “aunque modificada con inteligencia artificial”. Martí ha justificado la campaña alegando que hay evidencias de “la falta de proyecto” del socialista hacia la ciudad. La campaña se desplegará en diferentes etapas, canales y acciones durante los próximos meses y presenta cinco imágenes de Collboni con diferentes lemas: “Collboni no escucha, no escucha a los vecinos”; “Collboni no quiere mirar, no quiere mirar la inseguridad”; “Collboni no responde, no responde ante la emergencia de la vivienda”; “Collboni da la espalda, da la espalda a las familias que cada día lo tienen más difícil” y “Collboni renuncia a ser quiénes somos, ha renunciado a que Barcelona sea Barcelona: capital de Catalunya y del catalán”.

Martí acusa a Collboni de actuar “como si Barcelona fuera una capital de provincia española, de no defender de forma suficiente su papel como capital de Catalunya ni la promoción del catalán”.

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