Tres foros políticos sitúan a Barcelona en el epicentro del multilateralismo

Barcelona se convertirá este mes de abril en el epicentro de la discusión europea sobre el futuro del multilateralismo. La capital catalana albergará tres importantes foros de diferente naturaleza, pero que comparten ese hilo conductor, justo en un momento de alta tensión política por la intervención unilateral de EE UU e Israel en Irán. Además de la cumbre bilateral España–Brasil, a la que asisten sus respectivos presidentes, la ciudad recibirá a líderes y expertos en el European Pulse Forum (que organizan Politico y la consultora beBartlet) y la reunión de la Movilización Progresista Global, una plataforma auspiciada por las familias internacionales de la órbita socialista.

La primera cita marcada en el calendario es la del European Pulse Forum, que se celebrará el 9 y 10 de abril. Organizadas por la revista y el gabinete de incidencia pública, estas jornadas reunirán a varios líderes políticos y corporativos que, apoyados en una encuesta realizada en seis países miembros de la UE, centrarán la conversación en las preocupaciones identificadas por la ciudadanía.

En el cartel figuran, entre otros, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; varios comisarios y eurodiputados españoles; un exembajador de EE UU en la OTAN y CEOs de multinacionales de movilidad y energía. Allí, además, coincidirán el presidente Pedro Sánchez, el jefe del Govern, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Una semana después, el día 17, Sánchez volverá a Barcelona para presidir, junto con Luiz Inácio Lula da Silva, la reunión bilateral España–Brasil. Ambos mandatarios firmaron hace justamente un año en Brasilia varios acuerdos para impulsar sus relaciones comerciales y favorecer la inversión, una foto que también buscaba transmitir la buena entente entre las fuerzas progresistas a nivel mundial y que ahora quieren reeditar para expresar su rechazo a la guerra en Irán y defender una salida negociada al conflicto bélico.

Ambos mandatarios están detrás de la Movilización Progresista Global, la tercera cita de este abril. En 2024, en una reunión en Nueva York, extendieron a otros presidentes y entidades su idea de un diálogo transversal sobre las formas de fortalecer la democracia. El 17 y 18 de este mes, en Fira Barcelona, líderes del socialismo, el mundo sindical y centros de pensamiento progresistas participarán en este nuevo encuentro, que busca facilitar la cooperación entre organizaciones socialdemócratas, socialistas y laboristas de distintos países.

El cartel incluye, además de Ribera, Sánchez, Illa y Collboni, al viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy; la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la premio Nobel filipina Maria Ressa y Rahul Gandhi, líder de la oposición en India.