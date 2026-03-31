Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
AENA

El Govern ve posible ganar competencias aeroportuarias pese a las dudas de Aena

“No habrá ninguna otra comunidad que tenga más competencias que Cataluña”, ha asegurado Paneque tras el acuerdo del Gobierno con el País Vasco

Un avión de Easy Jet aterriza en el Aeropuerto El Prat.Massimiliano Minocri
Camilo S. Baquero
Camilo S. Baquero
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para crear un órgano bilateral de gestión de las competencias aeroportuarias, rechazado el pasado viernes por Aena, es un espejo incómodo en el que se miran tanto el Gobierno socialista de la Generalitat como Esquerra Republicana. Una fórmula similar figura entre los puntos del acuerdo de investidura firmados por ambos y la crítica directa del gestor aeroportuario plantea un escollo más. “No habrá ninguna otra CC AA que tenga más competencias que Cataluña”, ha asegurado este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que igualmente ha querido desvincular esta propuesta de la negociación de los Presupuestos. Con todo, en ERC insisten en que sin gestos en la línea de ganar soberanía no se avanzará y la carpeta aeroportuaria apunta en esa línea.

“Continuamos un trabajo iniciado en octubre o en noviembre de 2024, para ver el máximo nivel de colaboración y de gestión que podemos tener con el marco normativo vigente”, ha asegurado Paneque, refiriéndose a la negociación en el Ministerio de Transportes para avanzar en la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. Esa figura, de acuerdo a lo fijado para votar la investidura, se encargaría de centralizar las competencias propias de la Generalitat relacionadas con la política aeroportuaria e iría en la línea de darle más peso a los intereses catalanes en el sistema que conforman Reus, Girona y El Prat.

Se trata de una fórmula prácticamente calcada a la que el pasado viernes presentaron los Gobiernos central y vasco, tras la reunión de su Comisión Bilateral, aceptan fuentes de ERC. Ambas Administraciones firmaron la creación de un “un órgano paritario bilateral de cooperación reforzada”, que según la nota emitida por La Moncloa “aumenta la capacidad de propuesta del Gobierno vasco, mejora la interlocución con el Gobierno de España”. Ese mecanismo, además “respeta la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la legislación vigente”.

Sin embargo, Aena no tiene tan claro el encaje jurídico. “El Órgano Bilateral se ha de configurar como un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria”, aseguró en una nota en las que descafeinaba el discurso del Gobierno vasco de que desde ahora podría cogestionar la política aeroportuaria.

Paneque ha recalcado la diferencia entre las realidades vascas y catalana en términos aeroportuarios. El Prat mueve casi seis veces pasajeros más que los aeropuertos de San Sebastián, Vitoria y Bilbao juntos. Con todo, ha insistido en que se seguirá negociando esa carpeta dentro de los límites de la legislación vigente, aunque asegura que sin vincularla a la aprobación de los Presupuestos. “No habrá ninguna otra CC AA que tenga más competencias que Cataluña”, ha apostillado.

Desde las filas de ERC insisten en que se negocian en paralelo tanto las cuentas como el cumplimiento de los acuerdos pendientes de la investidura. Aceptan que la carpeta para el modelo de cogobernanza estaba abierta desde hace meses pero algunas voces apuntan a que aún se veía posible ganar margen de maniobra. De ahí que la argumentación de Aena y su manera de responder ante la cesión a los vascos dé pistas sobre los límites en los que se puede mover la propuesta.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Juego de dos sartenes antiadherentes de Tefal de 22/26 cm con mango extraíble. COMPRA POR 45,99€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar y aliñar tus ensaladas. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_