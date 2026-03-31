El Govern ve posible ganar competencias aeroportuarias pese a las dudas de Aena

El acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para crear un órgano bilateral de gestión de las competencias aeroportuarias, rechazado el pasado viernes por Aena, es un espejo incómodo en el que se miran tanto el Gobierno socialista de la Generalitat como Esquerra Republicana. Una fórmula similar figura entre los puntos del acuerdo de investidura firmados por ambos y la crítica directa del gestor aeroportuario plantea un escollo más. “No habrá ninguna otra CC AA que tenga más competencias que Cataluña”, ha asegurado este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que igualmente ha querido desvincular esta propuesta de la negociación de los Presupuestos. Con todo, en ERC insisten en que sin gestos en la línea de ganar soberanía no se avanzará y la carpeta aeroportuaria apunta en esa línea.

“Continuamos un trabajo iniciado en octubre o en noviembre de 2024, para ver el máximo nivel de colaboración y de gestión que podemos tener con el marco normativo vigente”, ha asegurado Paneque, refiriéndose a la negociación en el Ministerio de Transportes para avanzar en la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. Esa figura, de acuerdo a lo fijado para votar la investidura, se encargaría de centralizar las competencias propias de la Generalitat relacionadas con la política aeroportuaria e iría en la línea de darle más peso a los intereses catalanes en el sistema que conforman Reus, Girona y El Prat.

Se trata de una fórmula prácticamente calcada a la que el pasado viernes presentaron los Gobiernos central y vasco, tras la reunión de su Comisión Bilateral, aceptan fuentes de ERC. Ambas Administraciones firmaron la creación de un “un órgano paritario bilateral de cooperación reforzada”, que según la nota emitida por La Moncloa “aumenta la capacidad de propuesta del Gobierno vasco, mejora la interlocución con el Gobierno de España”. Ese mecanismo, además “respeta la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la legislación vigente”.

Sin embargo, Aena no tiene tan claro el encaje jurídico. “El Órgano Bilateral se ha de configurar como un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria”, aseguró en una nota en las que descafeinaba el discurso del Gobierno vasco de que desde ahora podría cogestionar la política aeroportuaria.

Paneque ha recalcado la diferencia entre las realidades vascas y catalana en términos aeroportuarios. El Prat mueve casi seis veces pasajeros más que los aeropuertos de San Sebastián, Vitoria y Bilbao juntos. Con todo, ha insistido en que se seguirá negociando esa carpeta dentro de los límites de la legislación vigente, aunque asegura que sin vincularla a la aprobación de los Presupuestos. “No habrá ninguna otra CC AA que tenga más competencias que Cataluña”, ha apostillado.

Desde las filas de ERC insisten en que se negocian en paralelo tanto las cuentas como el cumplimiento de los acuerdos pendientes de la investidura. Aceptan que la carpeta para el modelo de cogobernanza estaba abierta desde hace meses pero algunas voces apuntan a que aún se veía posible ganar margen de maniobra. De ahí que la argumentación de Aena y su manera de responder ante la cesión a los vascos dé pistas sobre los límites en los que se puede mover la propuesta.