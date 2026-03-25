ERC espera que el cambio al frente de Hacienda reabra el diálogo sobre la cesión del IRPF a Cataluña

Los socialistas catalanes y Esquerra Republicana desatascaron el embrollo de los Presupuestos de la Generalitat, la semana pasada, con un acuerdo de cesiones mutuas. El Govern retiró el proyecto de Presupuestos del Parlament y los republicanos flexibilizaron su exigencia de condicionarlo todo a la cesión de la gestión del IRPF. ERC, con todo, no tira la toalla y espera que el cambio al frente del Ministerio de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero, consecuencia de las elecciones andaluzas, reabra cierto diálogo sobre ese punto. El Govern, por su parte, descarta que esos comicios influyan en la negociación y agradece que su socio haya circunscrito la negociación a temas que competen en exclusiva a la Generalitat sin vincularlo a futuras avances de autogobierno. Las dos partes se han dado hasta el 31 de julio para intentar llegar a un pacto con las cuentas.

“Veremos si [Montero] era una razón de peso para que no se moviese nada en relación a obtener más soberanía para Cataluña o si era la excusa fácil de algunos para cargar el muerto a alguien”, analizó este martes la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. La republicana aseguró en una rueda de prensa que su partido “no renuncia a nada” en cuestión de “soberanía”. “Queremos que los acuerdos de investidura sean una realidad”, cerró.

Sin embargo, ni PSC ni Comuns consideran que el futuro relevo en Hacienda tenga un impacto directo en la renegociación presupuestaria acordada con ERC. Fuentes de ambos partidos coinciden en que la clave del entendimiento entre socialistas y republicanos reside en los avances de los acuerdos de investidura, y relativizan el peso que la cesión de la gestión del IRPF tendrá en el diálogo entre formaciones. “Al final, el nuevo ministro responde a los intereses del Gobierno, no a los suyos”, defienden desde filas socialistas.

En ERC se abrazan a la literalidad no solo del acuerdo de investidura de Illa sino también del acta de la Comisión Bilateral Gobierno Generalitat de julio de 2025. Allí ambas partes se comprometieron a “impulsar los cambios legislativos pertinentes” para que Cataluña “asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF” y otros impuestos, “dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario”.

Montero había estado en el punto de mira de Esquerra. Junqueras la señaló en varias ocasiones como la directa responsable del bloqueo en el alumbramiento del modelo de financiación que, finalmente, anunció el pasado enero desde La Moncloa. “Las negociaciones van mal porque Montero actúa como candidata electoral y no como ministra de Hacienda”, aseguró el exvicepresident en julio de 2025. Ante ese escollo, los republicanos optaron por desgajar la cesión del IRPF de la negociación global del modelo de financiación, justamente porque sentían que había más posibilidades de aprobarlo en solitario. Al final, se ha convertido en la línea roja de un Ejecutivo central que cree que ya ha dado mucho a los de Junqueras, con la quita del Fondo de Liquidez Autonómica o el traspaso de Rodalies.

Pero más allá de si el sustituto o sustituta de Montero será sensible con la reivindicación catalana, el anuncio del presidente andaluz Juanma Moreno de convocar finalmente las elecciones el 17 de mayo trastoca el ritmo de las negociaciones que buscan que Cataluña deje de seguir funcionando con las cuentas prorrogadas de 2023. Socialistas y republicanos se conjuraron la semana pasada para que el eventual acuerdo se vote antes del 31 de julio. Tanto ERC como los comunes, en todo caso, apuntan a que el nuevo proyecto de Presupuestos deberá desarrollar las necesidades vinculadas al impacto de la Guerra de Irán, que aún no había empezado cuando el Govern aprobó el pasado 27 de febrero su primera propuesta.

La decisión de Moreno ha cogido por sorpresa no a pocas personas, pues él mismo había dicho que serían en junio. El lunes, los dos socios de investidura volvieron a topar cuando la consejera de Economía, Alícia Romero, planteó el escenario de que el nuevo presupuesto ya estuviera en vigor antes de la verbena de Sant Joan, el 23 de junio. ERC rechaza un escenario que, además de unilateral, implicaría solapar el grueso de la negociación con la campaña en Andalucía.

“Nosotros también queremos avanzar en autogobierno y en la asunción de nuevas competencias”, aseguró este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, cuando en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu se le preguntó sobre cuál podría ser el sucedáneo a la cesión de IRPF, en la línea de ganar “espacios de soberanía” para convencer a ERC de votar las cuentas. Con todo, esa posibilidad es remota en plena campaña electoral de Andalucía. Los republicanos creen que no les toca a ellos hacer la propuesta, e insisten que ha de salir del Govern. La duda es si una transferencia de calado se puede hacer sin contar con el Ejecutivo central y con un Illa que insiste en no mezclar carpetas.