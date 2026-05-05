Maria Van Kerkhove (OMS): “Asumimos que los primeros afectados por hantavirus se contagiaron fuera del barco”

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la organización asegura que la prioridad es evacuar a los dos viajeros con síntomas para que tengan la atención que necesitan

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha explicado este martes en una rueda de prensa que la prioridad de su organización es que se evacúe médicamente a las dos personas enfermas que se encuentran todavía a bordo del crucero de lujo MV Hondius, en el que viajan 147 personas entre pasajeros y tripulantes, y donde se ha registrado un brote de hantavirus, por el que han muerto tres personas y hay al menos otras cuatro que han mostrado síntomas. La experta ha reconocido que, aunque este virus es poco contagioso, trabajan con la hipótesis de que hubo transmisión “persona a persona”.

Según explicó, los dos pacientes que continúan en el barco —que se ha quedado fondeado frente a las costas de Cabo Verde— están estables, pero tienen síntomas (uno leves y otro más agudos) y deben ser evacuados “para que tengan la atención que necesitan”. Además, aclaró que, aunque en un principio se habló de una tercera persona con síntomas en el barco, esta ya está “bien y saludable”. Van Kerkhove dijo que el plan de la OMS es que el barco “continúe su ruta hasta las Islas Canarias”. “Una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá partir”, ha aclarado.

La funcionaria de la OMS ha asegurado que su organización está trabajando con las autoridades españolas, a quienes han pedido que acojan el barco. “Llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentren a bordo”, ha dicho. Ante estas declaraciones, el Ministerio de Sanidad español, por su parte, ha insistido en que no adoptará ninguna decisión hasta que no se conozcan los datos epidemiológicos recogidos en Cabo Verde.

El hantavirus es un patógeno típico de los roedores que puede transmitirse al ser humano a través de la inhalación de partículas provenientes de la saliva, las heces y la orina de animales infectados. El contagio de persona a persona solo se ha demostrado en una cepa del virus de las 24 registradas en humanos, en el llamado Virus de los Andes. Esta variante fue detectada en 1996 en Argentina y es predominante en algunas zonas del país. En Argentina, la tasa de letalidad promedio de los últimos años rondaba el 18,5%.

Van Kerkhove ha dicho que la OMS está haciendo pruebas tanto a los fallecidos como a los sospechosos para determinar si se trata de la variante de los Andes, como sospechan. Preguntada por cómo llegó la enfermedad al barco, la funcionaria aclaró que, pese a que todavía no tienen la imagen completa, ya están trabajando con algunas hipótesis, como que los primeros casos se contagiaron fuera del barco, que era un crucero de naturaleza, en el que los pasajeros hacían paradas para actividades como avistamiento de aves o estar en contacto con animales, y que hubo transmisión “persona a persona”.

“El caso inicial y su esposa [el ciudadano holandés y su esposa, que se encuentran entre los fallecidos] se subieron al barco en Argentina y, con el periodo de incubación del hantavirus, que puede ser entre una y seis semanas, asumimos que se contagiaron fuera del barco, quizás durante alguna actividad allí. Así que asumimos que se contagiaron fuera del barco y luego se unieron a la tripulación”, explicó Van Kerkhove. “Alguno de los otros casos sospechosos también se podría haber infectado en las islas [donde el crucero paraba]. Sin embargo, creemos que se puede haber producido un contagio persona a persona entre los contactos más cercanos, como el esposo y la esposa o personas que compartían camarote, etcétera…"

No obstante, insistió en que esta hipótesis deberá ser confirmada por las investigaciones en marcha. El primer afectado, un hombre holandés, mostró síntomas el 6 de abril como “fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve” y falleció cinco días después tras desarrollar “dificultad respiratoria”. Su acompañante también empezó a desarrollar síntomas gastrointestinales el 24 de abril y falleció dos días después. Una prueba PCR confirmó que “el caso era una infección por hantavirus”, según la OMS.

El tercer caso es el de un hombre varón que acudió al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. Tres días más tarde, al empeorar su estado, fue evacuado a Sudáfrica, donde se encuentra actualmente hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Una prueba PCR confirmó igualmente la infección por hantavirus el pasado sábado.