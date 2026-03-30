Oriol Junqueras: “Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada de ERC”

Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana, ha elevado este lunes el tono contra la propuesta de un frente amplio de izquierdas para las futuras elecciones generales. “Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra”, ha asegurado el exvicepresident durante el acto de presentación del libro del diputado el el Congreso Francesc-Marc Álvaro, celebrada en la capital catalana. El próximo 9 de abril, el portavoz de ERC en Madrid Gabriel Rufián estará en Barcelona junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, para hablar de cómo maximizar el voto a la izquierda del PSOE para frenar a la extrema derecha.

En la presentación de El franquismo en los tiempo de Trump participaban el propio Junqueras y el presidente del Parlament, Josep Rull. Ambos coincidieron en la necesidad de una “voluntad explícita de entendimiento” entre todas las formaciones que se consideran “de tradición democrática” para “salvar los valores” del catalanismo. La fórmula para ello, ha dejado claro el republicano, no pasa “por una coalición electoral”.

En ese punto, sin embargo, es cuando Junqueras ha mencionado a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, apuntando contra los planteamientos de frentes de izquierdas hechos tanto por Rufián como por el exdiputado Joan Tardà. El portavoz en Madrid invitó a los partidos a explorar fórmulas como, por ejemplo, evitar competir en cada provincia y unirse a la formación que hubiera obtenido el mejor resultado en los anteriores comicios, maximizando así el voto. En las últimas elecciones, los Comunes ganaron en la demarcación de Barcelona.

ERC ha mirado con frialdad el protagonismo que su portavoz en Madrid está ganando al ponerse al frente de una reflexión que, aseguran, también mantienen en su seno. “Rufián es mi amigo, alguien fantástico: expresa su opinión personal y yo estoy a favor de la libertad de conciencia, solo faltaría, pero esto es compatible con afirmar que el catalanismo, los valores democráticos y el independentismo en Cataluña lo encarnan ERC”, había asegurado Junqueras hace unos días en una entrevista en Ser Catalunya. “Esquerra se presentará como Esquerra”, había apostillado entonces.

Hasta ahora, Junqueras había sido muy tajante en asegurar que ERC concurriría a las próximas elecciones con sus siglas, pero no había hecho referencias tan directas a otras figuras destacadas de la izquierdas catalana. Su reacción, además, llega el mismo día en que el portavoz nacional del partido Isaac Albert ha asegurado en rueda de prensa que una representación del partido irá al acto de Rufián en la Universidad Pompeu Fabra.