El acto de Rufián y Montero en Barcelona será en la Universidad Pompeu Fabra

Finalmente será la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, la que albergue la conferencia en que el republicano Gabriel Rufián y la eurodiputada de Podemos Irene Montero reflexionarán sobre el futuro de la izquierda española. La cita es el próximo 9 de abril, aunque aún no se ha cerrado la hora exacta. Tanto Rufián como Montero han publicado en X el sitio del acto, algo que llega un día después de que trascendiera que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) había rechazado el permiso para ello.

“El 9 de abril nos sentamos a conversar con Gabriel Rufián y Xavi Domènech. Será en la Universitat Pompeu Fabra. No faltéis”, dice el mensaje publicado por Montero en X. En la imagen adjunta no aparece aún la hora ni se especifica el campus en el que se desarrollaría el coloquio titulado Que s’ha de fer (Qué hay que hacer).

Los organizadores aspiran a repetir en Barcelona el éxito que tuvo el encuentro en Madrid entre Rufián y el diputado autonómico de Más Madrid, Emilio Delgado, que escenificó el debate en el seno de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE para unir esfuerzos y no perder representación parlamentaria, ante el embate de la extrema derecha.

El acuerdo para realizar el acto en la Pompeu Fabra llega un día después de se conociera que el plan inicial pasaba por la UAB. Ese centro declinó dar el permiso argumentando que su política es no acoger actos de “carácter no académico”. Un argumento que choca con que justamente el moderador, el exdiputado de Catalunya en Comú Xavier Domènch, sea profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esa universidad catalana.

La Pompeu Fabra, de hecho, suele ser escenario de diversos actos políticos, tanto en campañas electorales como también de la vida orgánica de las formaciones. Junts per Catalunya ha celebrado allí varios consejos nacionales y los Comunes una de sus asambleas generales.

Precisamente los Comunes y también Esquerra Republicana no comparte la fórmula propuesta por Rufián. El portavoz de ERC en Madrid apuesta porque las izquierdas nacionalistas y estatales se repartan las provincias para evitar competencia interna con tan pocos escaños a repartir y así maximizar la representación en las próximas generales.