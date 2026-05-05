Arsenal - Atlético Madrid: horario y dónde ver la semifinal de la Champions League

El Atlético de Madrid busca ante el Arsenal de Arteta su primera final de la Champions League desde el año 2016, cuando cayó contra el Real Madrid en la tanda de penaltis. En la ida los ingleses se adelantaron con un gol de penalti de Gyokeres, pero en la segunda mitad Julian Álvarez igualó el encuentro, también desde los once metros, dejando la eliminatoria muy abierta para el partido de vuelta. Tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, la Champions es la única bala del Atlético para hacerse con un título esta temporada.

Horario y dónde ver el Arsenal - Atlético

El partido se podrá seguir este martes a partir de las 21:00 en Movistar Plus.