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Fútbol
CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal - Atlético Madrid: horario y dónde ver la semifinal de la Champions League

Los de Simeone buscan llegar a una final de la máxima competición europea 10 años después

Ademola Lookman presiona a Saliba en el partido de ida.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
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El Atlético de Madrid busca ante el Arsenal de Arteta su primera final de la Champions League desde el año 2016, cuando cayó contra el Real Madrid en la tanda de penaltis. En la ida los ingleses se adelantaron con un gol de penalti de Gyokeres, pero en la segunda mitad Julian Álvarez igualó el encuentro, también desde los once metros, dejando la eliminatoria muy abierta para el partido de vuelta. Tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, la Champions es la única bala del Atlético para hacerse con un título esta temporada.

Arsenal ARS
Arsenal
Atlético ATL
Atlético

Horario y dónde ver el Arsenal - Atlético

El partido se podrá seguir este martes a partir de las 21:00 en Movistar Plus.

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