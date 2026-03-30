Muere el expresidente del RCD Espanyol Ferran Martorell
El publicista fue directivo del club barcelonés durante 17 años
Ferran Martorell, expresidente del RCD Espanyol, ha muerto este lunes a los 84 años, según ha informado la entidad catalana en sus medios oficiales. El publicista, reconocido periquito, dirigió la entidad blanquiazulen la segunda mitad de 1989 tras la dimisión de Antoni Baró: fue el vigésimo segundo presidente del Espanyol. Además de este cargo, fue directivo del club desde 1975 y durante 17 años.
El Espanyol ha lamentado profundamente su adiós: “Su compromiso, dedicación y amor por nuestros colores han dejado una impronta imborrable en la historia de la entidad. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz”.
La entidad catalana ha destacado el trabajo de Ferran Martorell a la hora de incorporar leyendas del club, como el portero camerunés Tommy N’Kono o el centrocampista danés John Lauridsen. El expresidente también fue clave en el crecimiento de la cantera del club.
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