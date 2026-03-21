El Espanyol no levanta cabeza y pierde ante el Getafe a balón parado

El club catalán suma ya 12 jornadas consecutivas sin ganar tras un partido con un posible penalti revisado, pero no pitado, y dos goles anulados por fuera de juego

El Espanyol no levanta cabeza y ya acumula 12 jornadas consecutivas sin ganar. Desde que empezó 2026 no ha logrado sumar los tres puntos, enroscado en una dinámica que se repite partido tras partido: dominio del juego, fragilidad defensiva, falta de efectividad de cara a la portería y frustración y tormento por el arbitraje. Ante el Getafe, se repitió el mismo relato y guion. El Espanyol llevó el mando del atropellado partido, pero no fue suficiente ante los visitantes, que resolvieron a balón parado con dos tantos en el extenso descuento del primer tiempo para ganar en el RCDE Stadium por primera vez en 13 años (1-2). El equipo catalán lo intentó hasta el final, con un gol de Roberto que revivió la esperanza de una victoria para frenar la caída en la tabla tras un ilusionante inicio de temporada que le llevó a hablar de Europa. Hoy, la palabra repetida y deseada es permanencia.

ESP Espanyol 1 Marko Dmitrovic, Carlos Romero, Omar El Hilali (Rubén Sánchez, min. 64), Clemens Riedel (Miguel Rubio, min. 77), Leandro Cabrera, Edu Expósito, Cyril Ngonge (Roberto Fernández, min. 45), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min. 77), Urko González de Zárate, Kike García y Ramon Terrats (Pere Milla, min. 64) GET Getafe 2 David Soria, Domingos Duarte, Djené Dakonam, Diego Rico (Mario Martín, min. 33), Zaid Romero, Juan Iglesias, Martín Satriano, Kiko Femenía, Mauro Arambarri (Sebastián Boselli, min. 83), Luis Milla y Luis Vázquez Goles 0-1 min. 47: Domingos Duarte. 0-2 min. 51: Arambarri. 1-2 min. 67: Roberto Fernández Arbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos

Tarjetas amarillas Zaid Romero (min. 45), Nyom (min. 54), Djene (min. 60), Mario Martín (min. 63), González Álvarez (min. 75), Sebastián Boselli (min. 83), Luis Milla (min. 90), Pere Milla (min. 92), Edu Expósito (min. 96), Kiko Femenía (min. 97) Tarjetas rojas Bordalás (min. 86)

El Espanyol mantuvo su once, aunque sacrificando a Pol Lozano y con la principal novedad de Ngonge que, junto a Dolan, fueron las esperanzas de penetrar por las bandas en la numerosa defensa del Getafe, con un 5-4-1 que pudo parar el arranque del equipo catalán. Los blanquiazules buscaron los tres puntos dominando de inicio, acercándose a la portería de David Soria entre centro y centro.

El Getafe, por su parte, trató de rebajar las revoluciones manteniendo el balón. Y el Espanyol volvió a atormentarse con el fantasma del arbitraje. El RCDE Stadium, tras un penalti revisado por una posible mano de Diego Rico y finalmente no pitado, pronto abroncó por sus decisiones al colegiado, que también anuló por fuera de juego un tanto de Ngonge —milimétrico— y otro de Terrats.

Manolo González, desde la banda, renegaba y resoplaba. Sus jugadores se movían bien y se acercaban a portería con balones arriba a Dolan, cerrado por Iglesias y Djené, y a Ngonge, sin velocidad suficiente para alcanzarlos. Mientras, el Getafe esperaba en su campo y arrancaba breves ataques que no llegaban a ningún destino. Hasta que en el largo descuento de la primera parte Dmitrovic dejó de ser un espectador más: Duarte adelantó al equipo dirigido por Bordalás de cabeza tras un saque de falta de Luis Milla en el primer remate a portería de los visitantes.

Dos minutos después, en otra jugada de estrategia, Arambarri remató solo, evidenciando de nuevo la fragilidad defensiva del Espanyol. El equipo catalán lo intentó hasta el final en la segunda parte, más y mejor. Manolo removió el banquillo y sus jugadores respondieron poco después con un remate de cabeza de Roberto Fernández que entró a portería. Con la esperanza en el césped y en el marcador, el Espanyol apretó más y más. Pero sin éxito final. Sin remontada, el partido quedó liquidado. Y el público del estadio, congelado.

Con los tres puntos para el Getafe, el equipo de Bordalás pasa en la tabla al Espanyol y se coloca octavo. Para los pericos, el camino solo se complica tras el parón de selecciones, con tres partidos fuera de casa: Betis, Barça y Rayo.