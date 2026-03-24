El turismo en el PIB de Barcelona: una aportación estable

El turismo actúa como un motor relevante del desarrollo económico. Esta importancia resulta todavía más evidente cuando el análisis se realiza en ámbitos territoriales acotados, como el de una ciudad. Sin embargo, la estadística oficial no ofrece aproximaciones sistemáticas para medir la contribución del turismo al PIB o al empleo a escala municipal, lo que dificulta una evaluación precisa de su impacto económico local.

Con el objetivo de cubrir esta carencia, en el estudio Estimació del pes del turisme en el PIB municipal de Barcelona, publicado en el Observatori d’Economia Urbana, se ha aplicado una metodología comparativa basada en el contraste entre la actividad turística y la ocupación en 26 municipios no turísticos y las registradas en la ciudad de Barcelona. El análisis incorpora los principales sectores vinculados al turismo: transporte, alojamiento hotelero, servicios de comida y bebida, alquiler inmobiliario, agencias de viaje, oferta cultural y recreativa y comercio minorista. Este enfoque no solo cuantifica el peso del turismo, sino que permite observar cómo impacta en múltiples sectores y puede facilitar el seguimiento anual para orientar con mayor precisión la gestión en materia turística.

Los resultados muestran que el peso del empleo en actividades turísticas en Barcelona se sitúa en el 13,5% en 2024, una proporción ligeramente inferior a la registrada en 2019, cuando alcanzó el 13,7%. Sin embargo, el número estimado de personas ocupadas en actividades turísticas ha aumentado de forma significativa: un 9 % entre 2019 y 2024, al pasar de 151.300 a 164.000 trabajadores. Un dato que refleja la capacidad de adaptación y resiliencia del sector tras la pandemia y mostrando su fortaleza en términos de ocupación.

A partir de esta información se estima que el peso del PIB turístico sobre el total de la economía barcelonesa fue del 12,8% en 2023, último año con datos disponibles. Esta cifra supone una reducción de algo más de un punto porcentual respecto a 2019, cuando el peso alcanzaba el 14%. Con todo, en términos nominales el valor añadido generado por el turismo aumentó un 11% en el período considerado.

El hecho de que tanto el empleo como el PIB turístico crezcan entre 2019 y 2023, pero pierdan peso relativo en el conjunto de la economía urbana, indica que lo hacen a un ritmo inferior al del total de sectores de la ciudad. Estos resultados confirman que la actividad turística en Barcelona mantiene un peso moderado dentro de su estructura productiva, claramente superado por ámbitos como la administración pública, la educación, la sanidad y los servicios sociales, que concentran el 18 % del PIB municipal, o las actividades profesionales, científicas y administrativas, con el 15%, según datos de 2023 de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. La estructura económica de la ciudad evidencia que Barcelona está lejos de un modelo de monocultivo y, en cambio, consigue combinar un turismo fuerte con una economía diversificada que multiplica los beneficios en todo el tejido urbano y social.

Por último, el hecho de que el peso del empleo turístico y el del PIB turístico sobre el total municipal presenten valores prácticamente equivalentes indica que la productividad del turismo en Barcelona es similar a la del conjunto de actividades económicas de la ciudad. En consecuencia, el turismo no puede caracterizarse, en este caso, como un sector de baja productividad. Conviene subrayar, además, que el turismo urbano de Barcelona presenta rasgos claramente diferenciados respecto a otros municipios turísticos, lo que refuerza la necesidad de análisis específicos y evita generalizaciones poco fundamentadas.

El reto es transformar esta aportación en bienestar, calidad urbana y progreso colectivo, y utilizar estos datos precisos como una herramienta para seguir avanzando en una gestión del turismo cada vez más inteligente y alineada con las necesidades reales de la ciudad.

Vittorio Galletto es jefe del área de Economía del Institut Metròpoli