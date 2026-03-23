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Cataluña
maltrato infantil

Detenidos los padres de un bebé de un mes por maltrato y agresión sexual

El juez decreta prisión provisional sin fianza para las dos personas

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una fotografía de archivo. DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)
Dani Cordero
Dani Cordero
Barcelona -
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Los padres de un bebé de poco más de un mes de edad han sido detenidos y se encuentran en prisión de forma provisional acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. La decisión la ha tomado la plaza número 1 de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El bebé ha quedado bajo la tutela de la Generalitat, de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA, anteriormente DGAIA).

Según ha comunicado el TSJC, los dos progenitores se encuentran en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza desde el viernes pasado, cuando se tuvieron constancia de los hechos.

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