La Generalitat recuerda que los 25 países con peste porcina necesitaron 14 meses para eliminarla

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha alertado este martes de que faltan meses para acabar con el brote de peste porcina que -sin saber todavía de dónde procede- lleva desde noviembre infectando a los jabalíes de la sierra barcelonesa de Collserola. “Ya ha pasado el primer fin de semana con restricciones en la ciudad de Barcelona. Es una zona metropolitana y muy poblada. Ninguno de los 25 países que habían tenido brotes de Peste Porcina Africana (PPA) se había enfrentado a una situación como la que estamos sufriendo”, ha comenzado su discurso Ordeig.

“Ningún país ha salido de la situación en menos de un año. La media es de 14 meses desde que se encuentra el primer caso contaminado al último. No será rápido”, ha añadido. El consejero no se ha atrevido a marcar un calendario pero con una media de 14 meses el sector porcino sufrirá muchísimo ya que los mercados no se volverán a abrir en la zona -tal y como marca la normativa- hasta que pasan 12 meses del hallazgo del último animal contagiado. En el mejor de los casos, con el calendario en la mano -y si la estadística no falla- el último jabalí infectado podría localizarse en enero de 2027 y no se volverán a abrir los mercados para las granjas de cerdos de la zona hasta enero de 2028 (26 meses después que se detectara el primer caso en Cerdanyola).

Ordeig ha comparecido junto a la consejera de Interior, Núria Parlon, en el centro de mando avanzado habilitado por el cuerpo de Agentes Rurales en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). El consejero ha prometido una lucha constante para intentar acabar, cuanto antes, con la enfermedad, pero ha advertido de que al situarse el foco en una zona tan densamente habitada debe mantenerse la seguridad sin poder practicarse batidas masivas con armas. Aún así, Ordeig ha recordado que la fase actual es la de “erradicación” de la enfermedad y el “vaciado” de jabalíes.

El inspector jefe de los Agentes Rurales de la Generalitat, Antoni Mur, advirtió el pasado jueves que para eliminar el contagio de peste porcina de la zona de Collserola es necesario matar a los 12.000 jabalíes que se calcula que viven en el radio de 20 kilómetros que rodea Cerdanyola del Vallès. Este martes, Mur ha asegurado que en estos 113 días de operativo han conseguido instalar vallas, redes y cajas trampas -además de drones que disparaban a animales- hasta contener el foco y que no se extendiera ni a la zona de Vic ni hacia Girona. Desde noviembre, se han matado 1.189 jabalíes. Entre los eutanasiados y los que se han encontrado muertos suman 2.018 de los que 230 han dado positivo en peste porcina.

Parlon ha anunciado que su Departamento ha invertido cinco millones de euros extras para reforzar el dispositivo contra la peste porcina africana (PPA). La inversión contempla el refuerzo del grupo especializado en capturas de animales, que sumará 15 nuevos efectivos a los 52 de los que disponía hasta el momento, así como 17 unidades de drones para mejorar la vigilancia térmica nocturna.

También se incluye el convenio firmado con las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) para incorporar 132 efectivos implicados en la búsqueda de cadáveres y el mantenimiento de trampas.

“Trabajamos al servicio de los objetivos marcados por el Departamento de Agricultura para erradicar, en el mínimo tiempo posible, esta enfermedad”, ha afirmado la consellera. Parlon ha recordado que el objetivo de los agentes no es denunciar a aquellas personas que entren en zonas forestales donde se puede propagar la enfermedad, oero ha advertido de que en caso de “detectar incumplimientos sistemáticos” se impondrán sanciones.