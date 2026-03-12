Fallece atropellado en Girona un joven que previamente había atacado a cinco personas

Un joven de 18 años de Sant Feliu de Buixalleu (Girona), ha atacado la pasada madrugada a sus padres y a su hermano menor con un cuchillo. Después, al darse a la fuga, ha entrado en la masía de unos vecinos y ha agredido con un objeto contundente a una mujer de avanzada edad y a un menor de unos 2 años. Mientras, los Mossos d’Esquadra que habían recibido el aviso del ataque han ido a casa de las víctimas y han empezado la búsqueda del joven agresor, que todo apunta padecía una afectación mental. A pesar del dispositivo de control de carreteras que han montado agentes de Seguridad Ciudadana y de Orden Público los Mossos no han conseguido localizar al joven hasta que, sobre las cuatro de la madrugada, han recibido el aviso de un atropello mortal en la AP-7 en Sant Celoni (Vallès Oriental). Las pesquisas posteriores han podido confirmar que el fallecido era el presunto agresor.

Según han informado los Mossos, sobre las 02.08 horas han recibido el aviso que un joven había atacado con un cuchillo a tres miembros de su familia, sus padres y su hermano menor y les había causado heridas de diversa gravedad. Varias patrullas y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han presentado en el lugar, en este pequeño municipio de menos de 900 habitantes, y el joven ha escapado de la casa. El padre, que ha sido el que ha sufrido heridas de mayor gravedad, ha sido trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona, aunque no se teme por su vida. La madre y el hermano han sido atendidos por los sanitarios en el mismo lugar. El hombre permanece ingresado este jueves menos grave y estable.

Mientras la policía montaba un dispositivo de búsqueda del joven, éste ha entrado en una masía vecina en la que había una mujer de edad avanzada y un menor de 2 años y les ha golpeado con un objeto contundente, que podría ser un bastón o un palo que ha encontrado allí mismo. Las víctimas también han alertado de lo sucedido y el SEM las ha atendido y trasladado al Hospital de Granollers.

El joven ha seguido huyendo y, ante el peligro que representaba,los mossos han montado un dispositivo con patrullas de Seguridad Ciudadana y Unidades de Orden Público y han hecho controles por las carreteras y diversos puntos de las comarcas de la Selva y el Vallès Oriental. No ha habido éxito.

Poco antes de las cuatro y media de la madrugada, los mossos han recibido el aviso de un accidente mortal en la autopista AP-7, concretamente del atropello de un peatón que cruzaba la vía en el punto kilométrico 105, en sentido sur, en el término municipal de Sant Celoni (Vallès Oriental) y ha sido atropellado por un camión.

Los agentes que han acudido al siniestro han podido comprobar, gracias a la descripción que tenían de la ropa y mochila que llevaba, que se trataba del joven que se estaba buscando.