Tiger Woods, detenido por conducir borracho tras su implicación en un accidente de tráfico en Florida

El golfista Tiger Woods, de 50 años, ha sufrido un accidente el viernes a primera hora de la tarde en Florida y posteriormente ha sido detenido por las autoridades por conducir bajo los efectos del alcohol, así como por daños a una propiedad. El suceso ha ocurrido sobre las dos de la tarde en la zona de Jupiter Island, al sudeste del Estado, a unos 150 kilómetros al norte de Miami, donde tiene una mansión en la que reside desde hace alrededor de una década.

La oficina del sheriff del condado de Martin ha informado del accidente. Por el momento se desconoce la gravedad del siniestro y si el golfista ha sufrido algún tipo de daño. Según el medio TMZ, habría al menos dos coches implicados, pero testigos presenciales afirman que las heridas no serían de gravedad. La cadena local de noticias WPTV ha mostrado fotografías del accidente, donde se ve un Range Rover negro volcado de lado en la carretera. En las imágenes se aprecian coches de policía y grúas en la escena.

Precisamente estos días el mundo del golf se pregunta si Woods, ganador de 15 grandes títulos y poseedor de una fortuna estimada en unos 1.300 millones de dólares, será capaz de jugar en el próximo Masters de Augusta, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril. Lo ha ganado en cinco ocasiones, la última, en 2019, pero parece que su condición física no se lo pone fácil. De hecho, en marzo de 2025 se rompió el tendón de Aquiles y el pasado octubre pasó, y no era la primera vez, por una operación de espalda. Incluso el presidente Trump ha hablado del asunto, asegurando que Woods no jugará en el mismo.

Ya en el año 2017, en esa misma zona de Jupiter, Woods fue detenido por conducir bajo los efectos de diversas sustancias, aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia. Días, antes, había pasado por una operación de espalda. El 30 de mayo, sobre las tres de la madrugada, fue arrestado por las autoridades, que lo llevaron a comisaría y lo liberaron cerca del mediodía. Entonces aseguró que su estado era consecuencia de “una reacción inesperada a medicamentos con prescripción”.

“No me di cuenta de que la mezcla de medicinas me había producido un efecto tan fuerte”, afirmó, asegurando ser “consciente de la gravedad” y responsabilizarse por ello: “Pido disculpas con todo mi corazón (...) a mi familia, a mis amigos y a mis fans. Yo también espero más de mí. Haré todo lo que está a mi alcance para que no me vuelva a pasar”. Precisamente entonces se publicó un vídeo de Woods en el que se le veía, descalzo y desorientado, sin apenas ser capaz de responder a la policía ni poder caminar en línea recta. Tuvo que pagar una multa de 250 dólares y dar clases.

Tiger Woods, en el club de golf de Jupiter, el 24 de marzo de 2026. Reinhold Matay (AP)

Este no es el primer accidente que sufre Woods. A finales de 2009, ya tuvo un pequeño choque, también en Florida, por chocar primero contra una boca de incendios y después empotrarse contra un árbol, en el barrio de Isleworth, en Orlando, Florida. Tuvo que ser trasladado a un hospital con varias heridas en la cara, pero no fue nada grave, y fue dado de alta “en buenas condiciones”, según sus representantes.

En cambio, fue mucho más grave el que sufrió en febrero de 2023, cuando se rompió una pierna por un accidente sufrido en Los Ángeles, en California. Como se supo un par de meses después, tras la investigación, conducía al doble de la velocidad establecida en dicha vía. “Woods conducía de 84 a 87 millas por hora (de 135 a 140 kilómetros por hora) en un tramo de carretera cuesta abajo en las afueras de Los Ángeles, que tenía un límite de velocidad de 45 millas por hora (72 kilómetros por hora)”, afirmaron las autoridades. Se llegó a temer por su vida.

La vida personal del astro del golf y sus problemas de salud y de imagen pública han lastrado la carrera de Woods durante los últimos años. Accidentes, escándalos, operaciones y divorcios —como el multimillonario con Elin Nordegren, madre de sus hijos, en 2010, tras conocerse sus múltiples infidelidades— le han colocado en los últimos años más en las páginas de la información social que deportiva. Hace alrededor de un año, además, se conoció su relación sentimental con Vanessa Trump, exnuera del presidente Donald Trump (estuvo casada durante 12 años con Donald Trump Jr., con quien tiene dos hijos, Kai y Donald III), lo que le ha convertido en objeto de amores y odios todavía más intensos dentro y fuera de su país.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación.]