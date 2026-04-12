Antonio Vercher: el fiscal que ayudó a construir la justicia ambiental en España

Con su muerte se pierde a un jurista ejemplar y a un pionero que comprendió el lugar central de la defensa del medio ambiente

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La justicia ambiental en España pierde a una de sus figuras fundacionales. Con la muerte de Antonio Vercher desaparece no solo un jurista ejemplar, sino también un pionero que supo anticiparse a su tiempo y comprender que la defensa del medio ambiente debía ocupar un lugar central en el Estado de derecho. Su trayectoria deja una huella institucional duradera y constituye una herencia que merece reconocimiento y compromiso.

Perteneciente a una generación de juristas que tuvo que dotar de contenido práctico a un ámbito tradicionalmente relegado, Vercher entendió pronto que la protección del entorno no podía limitarse al ámbito administrativo ni a la mera sensibilidad social. Cuando asumió la responsabilidad de impulsar la Fiscalía especializada en medio ambiente, el contexto era muy distinto al actual: la conciencia ecológica apenas comenzaba a abrirse paso y las herramientas jurídicas resultaban insuficientes para abordar la complejidad de los delitos ambientales. Su visión fue clara: era necesario fortalecer la tutela penal y dotar al sistema judicial de instrumentos eficaces frente a conductas que dañaban los recursos naturales, la biodiversidad y la salud pública.

Su contribución fue decisiva en la construcción y consolidación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Impulsó redes de fiscales especializados que permitieron mejorar la respuesta frente a delitos como vertidos ilegales, incendios forestales, urbanismo irregular o agresiones a espacios protegidos.

Pero su labor no se limitó a la aplicación de la ley. Fue también un arquitecto institucional. Apostó por la integración de conocimientos técnicos y jurídicos, promoviendo equipos multidisciplinares y la cooperación con expertos, fuerzas de seguridad y sociedad civil. Bajo su impulso, se consolidaron prácticas hoy habituales: la formación continua, la incorporación del conocimiento científico en las investigaciones y una comprensión más amplia del fenómeno delictivo ambiental.

Desde una perspectiva anticipatoria, defendió que estas conductas no podían abordarse como meras infracciones técnicas, sino como comportamientos capaces de generar daños graves, acumulativos e irreversibles. Esta visión reforzó no solo la respuesta penal, sino también la dimensión preventiva del sistema, elemento esencial en la protección del medio natural.

Asimismo, impulsó la cooperación internacional, participando en redes europeas y latinoamericanas para hacer frente a una delincuencia que trasciende fronteras. Promovió también la colaboración con organizaciones ambientales y otros actores institucionales, contribuyendo a una detección más temprana de conductas ilícitas.

La independencia fue una de sus señas de identidad. Defendió con firmeza la aplicación de la ley sin distinciones, enviando un mensaje claro: los delitos ambientales no son faltas menores, sino ataques directos al patrimonio común.

Quienes trabajaron a su lado recuerdan su rigor técnico, su exigencia y su generosidad.

Dispuesto siempre a compartir y debatir.

Formó a generaciones de fiscales que hoy continúan su labor, extendiendo su influencia más allá de él mismo. En cada investigación pervive algo de su método y de su convicción.

En un momento en que la crisis climática y la degradación ambiental ocupan un lugar central en la agenda pública, su trayectoria adquiere una relevancia aún mayor. Fue, en muchos sentidos, un adelantado a su época, alguien que entendió que la protección del medio ambiente es un elemento estructural del interés general y de la propia democracia.

Este obituario no puede limitarse al recuerdo. Debe ser también una llamada a honrar su legado, lo que implica continuar la tarea que él inició: fortalecer las instituciones, perfeccionar las herramientas jurídicas y mantener viva la conciencia de que la defensa del medioambiente es inseparable de la defensa de la sociedad.

La mejor forma de rendirle homenaje será estar a la altura de esa herencia, con la misma determinación y el mismo sentido de justicia que guiaron su trayectoria. Porque, en última instancia, su legado no pertenece al pasado, sino al futuro que estamos obligadas y obligados a construir.