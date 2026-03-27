Tiger Woods, detenido por conducir bajo la influencia de sustancias en un accidente de tráfico en Florida

Tras un choque en el que ha volcado su coche, el golfista ha negado haber consumido alcohol, pero no ha querido someterse a un análisis de orina. Las autoridades creen que había tomado drogas

El golfista Tiger Woods, de 50 años, ha sufrido un accidente de tráfico el viernes a primera hora de la tarde en Florida y posteriormente ha sido detenido por las autoridades por conducir bajo los efectos de sustancias, aun por determinar, así como por daños materiales y por negarse a someterse a una prueba legal, estos últimos, delitos considerados menores. El suceso ha ocurrido sobre las dos de la tarde en la zona de Jupiter Island, al sudeste del Estado, a unos 150 kilómetros al norte de Miami, donde tiene una mansión en la que reside desde hace alrededor de una década.

La oficina del sheriff del condado de Martin ha informado del accidente y ha afirmado que ninguno de los dos implicados ha sufrido heridas. Woods ha sido llevado a comisaría, donde deberá pasar al menos ocho horas. El propio sheriff, John Budensiek, ha dado una conferencia de prensa un par de horas después de lo ocurrido donde ha explicado cómo han tenido lugar los hechos y ha contado que Woods estaba “apático” y “mostraba señales de dificultad” para hablar y moverse. Sin embargo, el golfista ha negado haber consumido alcohol y efectivamente un análisis con un alcoholímetro ha dado negativo. Él ha rechazado someterse a un análisis de orina y las autoridades creen que había tomado drogas. “Ha explicado sus heridas y cirugías”, ha contado Budensiek en su comparecencia, “hemos tomado nota, pero se le han realizado pruebas exhaustivas en la carretera y, al determinar su estado, fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Martin”.

Al parecer, según la prensa local, Woods conducía su todoterreno a una velocidad muy elevada detrás de un camión. El conductor de dicho vehículo se echó un lado y se metió en un camino lateral para que el golfista pasara con su coche, pero no calculó la distancia, rozó la parte trasera del camión y acabó volcando sobre el asfalto. Entonces trepó hasta la ventanilla del pasajero y salió por la misma. La cadena local de noticias WPTV ha mostrado fotografías del accidente, donde se ve un Range Rover negro volcado de lado en la carretera. En las imágenes se aprecian coches de policía y grúas en la escena.

El responsable del condado ha sido preguntado sobre si el golfista recibiría algún tipo de tratamiento especial. “Somos la oficina del sheriff. Sabemos que hemos detenido a una figura muy conocida. No pretendo hacer ningún drama. Pero da igual quién seas: si infringes la ley, nosotros la cumpliremos. Es un camino muy fácil de seguir”, explicaba Budensiek. “En cuanto a su estancia en la cárcel, nos aseguraremos de que esté a salvo. No lo vamos a poner con el resto de la población reclusa. No va a estar con otros reclusos que puedan hacerle daño o intentar sacar provecho de lo que hizo. Pagará el precio, pero no lo pagará sufriendo castigos en la cárcel”.

Precisamente estos días el mundo del golf se pregunta si Woods, ganador de 15 grandes títulos y poseedor de una fortuna estimada en unos 1.300 millones de dólares, será capaz de jugar en el próximo Masters de Augusta, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril. Lo ha ganado en cinco ocasiones, la última, en 2019, pero parece que su condición física no se lo pone fácil. De hecho, en marzo de 2025 se rompió el tendón de Aquiles y el pasado octubre pasó, y no era la primera vez, por una operación de espalda. Incluso el presidente Trump ha hablado del asunto, asegurando que Woods no jugará en el mismo.

Ya en el año 2017, en esa misma zona de Jupiter, Woods fue detenido por conducir bajo los efectos de diversas sustancias, aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia. Días, antes, había pasado por una operación de espalda. El 30 de mayo, sobre las tres de la madrugada, fue arrestado por las autoridades, que lo llevaron a comisaría y lo liberaron cerca del mediodía. Entonces aseguró que su estado era consecuencia de “una reacción inesperada a medicamentos con prescripción”.

“No me di cuenta de que la mezcla de medicinas me había producido un efecto tan fuerte”, afirmó, asegurando ser “consciente de la gravedad” y responsabilizarse por ello: “Pido disculpas con todo mi corazón (...) a mi familia, a mis amigos y a mis fans. Yo también espero más de mí. Haré todo lo que está a mi alcance para que no me vuelva a pasar”. Precisamente entonces se publicó un vídeo de Woods en el que se le veía, descalzo y desorientado, sin apenas ser capaz de responder a la policía ni poder caminar en línea recta. Tuvo que pagar una multa de 250 dólares y dar clases.

Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, este viernes. Jason Oteri (AP)

Este no es el primer accidente que sufre Woods. A finales de 2009, ya tuvo un pequeño choque, también en Florida, por chocar primero contra una boca de incendios y después empotrarse contra un árbol, en el barrio de Isleworth, en Orlando, Florida. Tuvo que ser trasladado a un hospital con varias heridas en la cara, pero no fue nada grave, y fue dado de alta “en buenas condiciones”, según sus representantes.

En cambio, fue mucho más grave el que sufrió en febrero de 2021, cuando se rompió una pierna por un accidente sufrido en Los Ángeles, en California. Como se supo un par de meses después, tras la investigación, conducía al doble de la velocidad establecida en dicha vía. “Woods conducía de 84 a 87 millas por hora (de 135 a 140 kilómetros por hora) en un tramo de carretera cuesta abajo en las afueras de Los Ángeles, que tenía un límite de velocidad de 45 millas por hora (72 kilómetros por hora)”, afirmaron las autoridades. Se llegó a temer por su vida.

La vida personal del astro del golf y sus problemas de salud y de imagen pública han lastrado la carrera de Woods durante los últimos años. Accidentes, escándalos, operaciones y divorcios —como el multimillonario con Elin Nordegren, madre de sus hijos, en 2010, tras conocerse sus múltiples infidelidades— le han colocado en los últimos años más en las páginas de la información social que deportiva. Hace alrededor de un año, además, se conoció su relación sentimental con Vanessa Trump, exnuera del presidente Donald Trump (estuvo casada durante 12 años con Donald Trump Jr., con quien tiene dos hijos, Kai y Donald III), lo que le ha convertido en objeto de amores y odios todavía más intensos dentro y fuera de su país.