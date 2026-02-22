Una persona ‘sintecho’ queda herida crítica tras recibir una paliza en plena calle en Girona
Los Mossos han logrado detener al presunto agresor, un hombre de 26 años
Una persona que vivía en la calle se encuentra en estado crítico después de que un hombre le haya golpeado y agredido este domingo, en Girona. El agresor, de 26 años, ha sido detenido posteriormente por los Mossos y hay una investigación abierta para aclarar cómo se han desarrollado los hechos y cuál ha sido el motivo del ataque.
Fuentes de la policía catalana citadas por la agencia Efe han explicado este suceso, que ha avanzado el Diari de Girona, y que ha ocurrido sobre las ocho de la mañana en el passeig d’Olot de Girona. Se trata de una calle habitualmente concurrida y que enlaza la ciudad de Girona con la vecina Salt.
Ha sido en esa misma vía donde, sin que se conozcan las motivos, el hombre de 26 años ha comenzado a apalizar al sintecho. Avisados los Mossos de la agresión, han acudido al citado paseo cuando el agresor todavía estaba pegando a la víctima.
Al percatase de la presencia policial, el agresor ha intentado huir y ha intentado agredir también a los agentes.
Posteriormente, los Mossos lo han detenido por los delitos de agresión a la víctima y atentado contra los agentes de la autoridad y han abierto una investigación para conocer el origen de este caso.
Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, han atendido en primera instancia a la víctima en el passeig d’Olot y luego lo han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, donde ha quedado ingresado en estado crítico.
Este sábado trascendió la muerte de una persona sintecho en Badalona. Una vecina lo halló muerto en la calle, en el barrio de la Morera, cerca de una comisaría de policía.
