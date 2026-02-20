Ir al contenido
Un avión aterriza de emergencia en El Prat por humo en la cabina: un atendido por ansiedad

El avión, de la compañía Wizz Air, llevaba 239 pasajeros con destino Varsovia

Un avión de la empresa Húngara Wizz Air, en el aeropuerto de El Prat, en una imagen de archivo.Carles Ribas
EFE
Barcelona -
Un avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, que este viernes había salido de Barcelona con destino a Varsovia, ha dado media vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat, donde los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad, según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

A las 11.26 horas el aeropuerto Josep Tarradellas ha informado a Protección Civil de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y que tenía humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés.

Una vez el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, ha desactivado su plan de emergencias. Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad.

Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de forma momentánea la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque además no ha sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat.

