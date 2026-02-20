Un avión aterriza de emergencia en El Prat por humo en la cabina: un atendido por ansiedad
El avión, de la compañía Wizz Air, llevaba 239 pasajeros con destino Varsovia
Un avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, que este viernes había salido de Barcelona con destino a Varsovia, ha dado media vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat, donde los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad, según ha informado Protección Civil de la Generalitat.
A las 11.26 horas el aeropuerto Josep Tarradellas ha informado a Protección Civil de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y que tenía humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.
El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés.
✈️ Aquest matí s'ha posat momentàniament l'alerta del pla #AEROCAT: una aeronau ha reportat a la torre de control que hi havia fum a la cabina. Ha retornat al Prat i ha aterrat de manera controlada. Els serveis sanitaris de l'aeroport han atès a una persona. #ProteccióCivil— Protecció civil (@emergenciescat) February 20, 2026
Una vez el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, ha desactivado su plan de emergencias. Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad.
Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de forma momentánea la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque además no ha sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat.
