Ràdio Barcelona entrega a los premios Toresky 2026
La primera edición de los galardones se celebra en el Teatro Tívoli
Ràdio Barcelona celebra este lunes la primera edición de La Nit de la Ràdio, una nueva gala anual con motivo del Día Mundial de la Radio, en la que se entregarán los premios Toresky. El Teatre Tívoli de Barcelona acoge la entrega de los galardones que reconocen a las 12 personalidades, instituciones e iniciativas que han marcado el año 2025 en los ámbitos cultural, social, deportivo y empresarial. Los galardones toman el nombre de Josep Torres i Vilata, figura clave en la historia de la radio en Cataluña, y aspiran a convertirse en un referente anual.
El jurado ha distinguido, entre otros, a Eduard Batlle, como personalidad del año; el futbolista Raphinha, como deportista del año; Oques Grasses, como fenómeno musical; y Leticia Dolera, como personalidad cultural. El cantautor Joan Manuel Serrat será distinguido con el premio de honor Ràdio Barcelona. Esta primera edición de los Premios Toresky también reconoce la contribución de Maria del Mar Bonet, Iris Tió, El Pot Petit, Banc Sabadell, Fundación Institut Guttmann, Nil Moliner y el Ayuntamiento de Barcelona.
La presentación de la gala corre a cargo de los editores de SER Catalunya y LOS40, Sique Rodríguez, Anna Puigboltas, Marina Fernàndez y Sergi Sánchez, y contará también con Íñigo Espinosa, de Especialistas Secundarios.
