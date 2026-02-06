Akzo Nobel, que compró la antigua Industrias Titán, plantea un ERE para 120 personas en El Prat de Llobregat

La multinacional neerlandesa Akzo Nobel ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 120 trabajadores de su planta en El Prat de Llobregat (Barcelona), lo que supone una reducción del 60% de la plantilla, según ha explicado la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda este viernes en un comunicado. En octubre de 2020, Akzo Nobel compró al histórico fabricante de pinturas Industrias Titan, propietarios de la conocida marca Titanlux.

Según el sindicato CO.BAS, que cuenta con mayoría en el comité de empresa de la planta, el recorte de personas es “completamente injustificado y se lleva a cabo con la voluntad de represión de la actividad sindical”. “Desde junio que la planta de El Prat de Llobregat está aumentando todos los registros de actividad existentes desde 2019, se han multiplicado las horas extras realizadas por la plantilla, se ha abierto un turno nocturno extraordinario de producción e, incluso, se han pospuesto en muchos casos las vacaciones previstas para 2025 para atender al incremento extraordinario de producción”, detalla el sindicato.

Ante esta situación, CO.BAS ha señalado que la decisión responde a “una voluntad de represión de la actividad sindical” en la planta, “como la única explicación razonable a un despido que no tiene justificación económica, técnica o productiva”.

“Consideramos muy significativo que 120 sea precisamente el número de personas afiliadas a CO.BAS y que El Prat de Llobregat sea el único centro donde nuestro sindicato es mayoritario y donde la movilización de la plantilla ha conseguido que no se apliquen medidas en detrimento de las trabajadoras que sí se han implantado en otros centros”, añade.

Según el comunicado, el próximo 19 de febrero finaliza el periodo de consultas en el procedimiento de despido colectivo presentado por Akzo Nobel, el mismo día que CO.BAS ha convocado una huelga. Este paro, de hecho, se enmarca en una convocatoria de tres días de huelga, la primera, este jueves, y el 13 y 19 de febrero, además de una manifestación que tendrá lugar la tarde de este jueves en el centro de Barcelona.